Berlin-Tipps

26.09. 19:30 Admiralspalast-Studio: Helgi Jonsson with Tina Dico and Marianne Lewandowski26.09. 19:30 Schokoladen: LSD and the Search for God26.09. 19:30 Klunker Kranich: Slotmachine & Brokeland26.09. 20:00 Musik & Frieden: Apologies I Have None, Blackout Problems (Emo, Heartcore) 16e26.09. 20:00 Privatclub: Paula & Karol, Alright Gandhi (Folk, Post Punk) 16e26.09. 20:00 Roter Salon: Negativland (Noise, Exp.) 23e26.09. 20:30 Berghain / Kantine: Fear Of Men ( Shoegaze, Electronica) 17e26.09. 21:00 Acud: Samara Lubelski (Alternative Rock, Violine) 10e26.09. 21:00 Cassiopeia: Greenleaf, Fatso Jetson, Operators (Stoner, Desert Rock) 16e26.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Alin Coen Band (Elfen-Pop) 26e26.09. 21:00 Grüner Salon: Norma Jean Martine (Pop) 23e abgesagt26.09. 21:00 Urban Spree: Nite Jewel, Sean Nicholas Savage (Synth, Disco, Shoegaze, Sing Song) 16e26.09. 21:30 Madame Claude: Sis_Mic, PowerSupplyIncluded26.09. 22:00 Koma F: Diskobra, Ràkosi (HC-Punk)27.09. 19:30 Postbhf: Mesh, Empathy Test, Aesthetic Perfection 29e27.09. 20:00 Bassy Club: The White Dukes (Retro Rock)27.09. 20:00 Cassiopeia: Black Peaks, Heck (HC, Noise) 17e27.09. 20:00 Privatclub: Lucy Rose, Swampmother27.09. 20:00 Sendesaal RBB: Dillon & Choir 33e27.09. 20:00 Roter Salon: Raz Ohara & Owen Roberts 18e27.09. 20:00 Zionskirche: Terry Riley 35e27.09. 20:00 Musik & Frieden: Otherkin, The Jacques (Grunge-Pop) 16e abgesagt27.09. 21:00 Acud: Lessons, Yes We Mystic (Synth, Post Punk, Folk, R&B) 10e27.09. 21:00 Berghain: Machinedrum, Patten, Wife (Gothic 2-step, Industrial) 20e27.09. 21:00 Grüner Salon: The Little Unsaid, Schnaps Im Silbersee27.09. 21:00 So36: VIKA - Vika goes wild (Pianopop) 22e27.09. 21:30 Madame Claude: Jake Bellissimo, Gil Hockman28.09. 19:30 Klunker Kranich: Gisbert zu Knyphausen, Anna Morley, DJ Badre, Dj Caribbean Thomas, Kasper Zauser28.09. 19:30 Schokoladen: Wonk Unit, I shot Bambi (Punkrock) 7e28.09. 20:00 Admiralspalast: Teitur with Band and String Quartet28.09. 20:00 Musik & Frieden: GWLT, Jez Dior (Punk) 16e28.09. 20:00 Privatclub: Chris Pureka (Rock) 20e28.09. 20:00 Passionskirche: Ana Moura28.09. 20:30 Bassy Club: Shawn James & The Shapeshifters (Stoner, Blues, Folk Rock)28.09. 21:00 Badehaus Szimpla: The Animen (Soul, 60’s, Vintage Rock) 15e28.09. 21:00 Lido: Heisskalt (Rock) 25e28.09. 21:00 Musik & Frieden: Jez Dior 22e28.09. 21:00 Rosis: Deap Vally (Rock, Pop) 20e28.09. 21:00 Prince Charles: GoldLink (Hip Hop) 21e28.09. 21:00 Urban Spree: La Hell Gang, Joy, Black Wizard (Spacerock, Fuzz, Heavy Metal) 15e28.09. 21:00 Berghain / Kantine: Big Deal 17e abgesagt28.09. 21:30 Astra: Flatbush Zombies 34e28.09. 22:00 Koma F: Coke Bust, Vowels, Derbe Lebowski (Fastcore, Powerviolence)28.09. 22:00 Wild at Heart: Hot (Glam-Punk) 0e28.09. 23:59 Watergate: Guti, Tobi Neumann, Danni B29.09. 19:00 Klunker Kranich: Len Leise, Nu Guinea, Spatzhabibi & Fog Puma29.09. 19:30 Schokoladen: Boy Omega, Petula, Kid Ikarus29.09. 20:00 Artliners: Curtis Tembeck (Country)29.09. 20:00 Badehaus Szimpla: The Psyclocks, The Retarded Rats (Psychobilly) 14e29.09. 20:00 Bi Nuu: Serum 114, The New Roses (Punkrock) 25e29.09. 20:00 Cassiopeia: Fahnenflucht, Radio Havanna, Hausvabot, Minipax (Punkrock) 15e29.09. 20:00 Huxleys: Aynur (Weltmusik) 28e29.09. 20:00 Lido: The Bouncing Souls, The Menzingers, Roger Harvey (Pop Punk) 26e29.09. 20:00 Maschinenhaus: Patricia Vonne 23e29.09. 20:00 Musik & Frieden: Elias Hadjeus 16e29.09. 20:00 Werk9: October Tide, Demonical, Author 20e29.09. 20:30 Acud: Stephen Steinbrink & Band, Mauno (Westcoast Pop) 13e29.09. 21:00 Astra: The Trouble Notes (Gypsy Indie Fusion) 18e29.09. 21:00 Berghain / Kantine: Guy Andrews, Luka, Nfop (Ambient) 15e29.09. 21:00 Monarch: Atlas Bird (Rock, Pop)29.09. 21:00 Privatclub: Roo Panes 16e29.09. 21:00 Sage: Cold Night For Alligators29.09. 21:00 Urban Spree: Princess Nokia, Gnucci (Hip Hop, Pop, Empfehlung) 15e ausverkauft29.09. 21:30 Madame Claude: Troja29.09. 22:00 Duncker: Orph (Postrock Tropical) 0e29.09. 22:00 Wild at Heart: Marys Kids (Punk-Rock)30.09. 19:00 Bi Nuu: Heidevolk, Equilibrium, Nothgard, Finsterforst30.09. 19:00 Klunker Kranich: Daniele Di Martino, Luke At Me, Jan Taubmann, Tobias Oosterloo30.09. 20:00 Artliners: The Bruttis (Country)30.09. 20:00 Badehaus Szimpla: Son Kapital, Rabajah ( Ska, Balkan, Soul) 10e30.09. 20:00 Frannz: Benne, Lotte 20e30.09. 20:00 Musik & Frieden: Serious Black (Melodic Metal) 21e30.09. 20.00 Privatclub: Wintersleep (Alternative Rock) 23e30.09. 20:00 Maze: Augustana (Indie Rock)30.09. 20:00 Monarch: St.Michael Front, Itaca (Kammer-Metal, Disco Pop) 12e30.09. 20:00 Passionskirche: Suzanne Vega (Sing-Song) 45e30.09. 20:00 Postbhf: Chakuza30.09. 20:00 So36: Neonschwarz (HipHop, Electro) 17e30.09. 20:30 TWH: Abfluss, Skamarley, Volker Putt, Cruor Hilla (Punk, Ska)30.09. 21:00 Berghain, Kantine: Hein Cooper, Foreign Diplomats 18e30.09. 20:00 Cortina Bob: James Hobrecht Mafia30.09. 21:00 Kastanienkeller: Insulter, Expulsed Angel, Goath (Black,Trash Metal)30.09. 21:00 Trickster: Litbarski, Krawehl (Emopunk) 5e30.09. 21:00 Urban Spree: Zanias, Sally Dige, Operant30.09. 21:30 Madame Claude: Van Twolips, Helluvah30.09. 21:30 Supamolly: Mad In Ska (Ska, Rock) 5e30.09. 21.30 Tiefgrund: Coloured Moth, Frau Duffner, MS90 (Post Rock, Exp.)30.09. 22:00 Lido: Ten Fe & Model Aeroplanes (Darkly Romantic Electronic Rock) 8e30.09. 22:00 Wild at Heart: Prison Blues, Mental Shakedown (Psychobilly, RnR) 13e30.09. 22:00 Urban Spree: Blaak Heat, Cosmic Fall (Heavy Psych Prog, Stoner Rock) 13e30.09. 22:00 Wagenplatz Gürtelstr. 26: Violent Threat, Szrama, Kyffpack (HC-Punk)30.09. 23:59 About Blank: Dana Ruh, Soumaya Pheline, Kim Anh, Ena Lind, Alternegro30.09. 23:59 Berghain: Janne Tavi, Jerome Sydenham, Seth Troxler, Tyree Cooper30.09. 23:59 Magdalena: Björn Torwellen, DeKai, Holger Nielson30.09. 23:59 Watergate: Ilario Alicante, Anthea, Jimi Jules, Carola Pisaturo, Der dritte Raum, Maurizio Schmitz01.10. 18:00 Zukunft, Tiefgrund: The Underground Youth, Throw Down Bones, Electric Eye, Caudal, Full Moon Fiasco, Wichswut, The KVB-DJ Set (Post Punk, Drone, Psych Pop, Kraut) 15e01.10. 17:00 Klunker Kranich: Golden Medusa, N>E>D, Duncan S.I.G.01.10. 19:30 Lido: Ost & Front, Krankheit (Rock, Industrial) 23e01.10. 20:00 Badehaus Szimpla: Brutus, Bushfire, Vayl (Heavy Boogie Stoner Hard Rock) 15e01.10. 20:00 Frannz: Jamaram, Riders Connection (Reggae, Dub, Ska, RnR) 14e01.10. 20:00 KvU: Stromausfall, Eskalation Ost, Bockbierhagel, Nordwand (Punk-Rock)01.10. 20:00 Monarch: Doctorella, Johannes Finke01.10. 20:00 Prachtwerk: Jata (Hip Hop, RnB) 16e01.10. 20:00 Privatclub: Rome (Folk Noir)01.10. 20:00 TWH: Daran Schaitertz, Systemo, Rampires, Fehl-Tritt, Stackhumans (Punk)01.10. 21:00 Huxleys: Steel Panther, Inglorious01.10. 21:00 Heimathafen Neukölln: Addys Mercedes 29e01.10. 21:00 So36: Imiskoumbria (Hip Hop) 19e01.10. 21:00 Urban Spree: Sudden Infant, Petra Flurr, Philipp Strobel, Nekrobot (Cold Wave, Synth)01.10. 21.30 Tiefgrund: Brome, Barking Cats (Lofi, Post Grunge)01.10. 22:00 Wild At Heart: The Teaserettes (Burlesque)01.10. 23:00 Rosis: Lee Jokes, Hochkultur 54, Ohdus, Helge Baumberg, Devin, Knipp, Richard Power, Martin, Mayham, Giana Brotherz, Politone, Weaponized, Uumm, Yoru, Upzet, HNS (Techno, House, DnB) 6e01.10.23:59 Wilde Renate: Vox Low, Thomass Jackson,Inigo Vontier, Len Leise & Salvador, Moderna, Theus Mago, Damon Lee, 22Rockets, The Swift, Peter Nikolai, Prince Of Knox (House)02.10. 16:00 Klunker Kranich: Wedding Soul, Florian Forderschinken, Marinelli, Buzzboris02.10. 19:00 Lido: Volxsturm, Oxo86, Strongbow, Lazy Class ( Punk, Ska, Oi) 18e02.10. 19:30 Musik & Frieden: Desasterkids, Break Down A Venue, Keep It For Tomorrow (Metalcore) 17e abgesagt02.10. 20:00 Bi Nuu: Damion Davis & Band (Hip Hop) 15e02.10. 20:00 Huxleys: Katatonia, Agent Fresco, Vola (Dark Progressive Rock)02.10. 20:30 Acud: His Clancyness, Helen Fry (Synthpop, Kraut, Glam)02.10. 21:00 Badehaus Szimpla: Berlin Boom Orchestra (Reggae, Ska)02.10. 21:00 B-Flat: Judith Owen & Band 28e02.10. 21:00 Cortina Bob: Lucifer The Star Machine02.10. 21:00 Heimathafen Neukölln: Elaiza (Folk, Pop)02.10. 21:00 Musik & Frieden: Kytes (Rock) 18e02.10. 21:00 Urban Spree: Colleen Green, Cassie Ramone (Surfpop, Punk) 13e02.10. 22:00 Wild At Heart: The Seizures (Twang-Punk)03.10. 19:00 Musik & Frieden: Born Of Osiris, Veil Of Maya, Volumes, Black Crown Initiate (Metal) 25e03.10. 20:00 Cassiopeia: Weedeater (Sludge, Doom)03.10. 20:00 Columbia Theater: Goethes Erben, Sarah Noxx03.10. 20:00 Lido: We Are Scientists (Rock)03.10. 20:00 Roter Salon: Sven Kacirek, Sølyst (Kreidler, Akustische Elektronika) 19e03.10. 20:00 Tempodrom: Madness (Ska) 54e03.10. 20:30 Privatclub: Tom Klose & Band (Folk) 16e03.10. 21:00 Urban Spree: Youth Code, Trepanirungsritualen 18e04.10. 20:00 Huxleys: New Model Army 33e04.10. 20:00 Tempodrom: Passenger (Folk-Pop) 39e04.10. 20:00 So36: Elder, Lucifer, Cough (Doom, Stoner, Metal) 23e04.10. 20:00 Musik & Frieden: Yashin, Vampires Everywhere, Firstborn (Alternative Rock, Goth-Metal) 22e abgesagt04.10. 20:30 Cassiopeia: Sights & Sounds, Trade Wind (PostHC) 18e04.10. 21:00 Gretchen: JMSN (R&B Crooner) 15e04.10. 21:00 Lido: Death! (Protopunk) 19e05.10. 20:00 Columbiahalle: Birdy 35e05.10. 20:00 Huxleys: Augustines (Rock) 29e05.10. 20:00 Gretchen: The Black Queen 20e05.10. 20:00 Lido: The Rifles, Whitecliff (Britpop, Rock) 25e05.10. 20:00 Postbhf: Mø ( Electro-Pop) 23e05.10. 20:00 So36: Karate Andi (Rap)05.10. 21:00 Berghain: Gold Panda (Electro Pop) 25e05.10. 21:00 Musik & Frieden: Wellbad05.10. 22:00 Koma F: Ultra, Piss, Cuntroaches (Punk)05.10. 22:00 Wild At Heart: Raizing Hell (Punk`n`Roll) 0e06.10. 20:00 Astra: Mashrou`Leila06.10. 20:00 Badehaus Szimpla: Me & Marie (Folk Pop) 15e06.10. 20:00 Bi Nuu: The Parlotones (Rock)06.10. 20:00 Berghain: Låpsley (Electro Pop)06.10. 20:00 Frannz: Bollmer, Toni Kater 18e06.10. 20:00 Jägerklause: Scherbenwelt (Emo, Pop) 19e06.10. 20:00 Huxleys: Sivert Høyem, Luke Elliot06.10. 20:00 Lido: The Pretty Reckless (Hardrock) 33e06.10. 20:00 Urban Spree: Valley of the Sun, Godsleep, Dot Legacy, Swan Valley Heights (Psych-, Stoner, Hardrock) 15e06.10. 20:00 Yaam: The Kondi Band (Global Beats) 13e06.10. 20:30 So36: Torch & Toni-L (HipHop) 22e06.10. 21:00 Acud: Ulrika Spacek (Experimental Rock, Kraut) 11e06.10. 21:00 Berghain / Kantine: Naked 15e06.10. 21:00 Cassiopeia: Self Defence Family, Creative Adult (Punk) 18e06.10. 21.00 Tiefgrund: Combineharvester06.10. 22:00 Wild at Heart: Shambhu & The True Love Hearts (Gospel Noir) 10e07.10. 20:00 Musik & Frieden: Dead Letter Circus (Rock)07.10. 20:00 So36: The Butlers, Lionsclub, The What ...For! (Ska) 25e07.10. 20:00 Yaam: Bersuit Vergarabat, La Mula Santa (Cumbia) 18e07.10. 20.00 Columbia Theater: Nimo & Hanybal, Zuna & Azet, Solo439, DJ Juizzed 20e ausverkauft07.10. 21:00 Cortina Bob: Brutal Woman07.10. 21:00 Prince Charles: Taylor Mc Ferrin & Marcus Gilmore 25e07.10. 21:30 About Blank: Heimer, Tetron (Hip Hop, Electronic) 10e07.10. 21.30 Tiefgrund: Kilombo, Sojus3000 (Postrock, Stoner)07.10. 22:00 Køpi: Sobras del Descontento, Deviated Instinct, Dread Messiah, Anti Social Rejects (Crustpunk)07.10. 22:00 Wild at Heart: The Rob Ryan Roadshow (Rockabilly/Country)08.10. 18:00 Cortina Bob: Müllstation, EastieRois (Punk)08.10. 19:00 Nuke: Berserker 18e08.10. 19:30 Schokoladen: Flowers, Yoga (Shoegaze, C86) 8e08.10. 20:00 Bi Nuu: Monkey3, 1000 Mods, Moaning Cities (Spacerock, Stoner)08.10. 20:00 Berghain / Kantine: Sono, Architect (EDM) 24e ausverkauft08.10. 20:00 Cassiopeia: Weekend Nachos, Wormrot, The Afternoon Gentleman (Grind, Powerviolence) 14e08.10. 20:00 Astra: SSIO (Hip Hop) 29e08.10. 20:00 Bi Nuu: Monkey3, 1000Mods, Moaning Cities 17e08.10. 20:00 Columbia Theater: Ryan Sheridan, Mrs. Greenbird08.10. 20.00 Musik & Frieden: The Beauty of Gemina, Saigon Blue 20e08.10. 20:00 Postbh: Radio Nukular 24e08.10. 20:00 Cassiopeia: Weekend Nachos, Wormrot, The Afternoon Gentlemen (Grindcore) 13e08.10. 21.30 Tiefgrund: CMDR RIKR, 111 (Spacerock)08.10. 22:00 Køpi: Karcer, Rattus, Triple X, Es War Mord (Punk)08.10. 22:00 Wild At Heart: Bonecrusher, Hell Nation Army (Punk) 15e08.10. 23:00 Rosis: Sløtface (Indiepop) 8e09.10. 20:00 Auster Club: Robert Redweik 16e09.10. 20:00 Volksbühne: Dota 25e09.10. 20.00 Musik & Frieden: The Beards 22e09.10. 20:00 Bi Nuu: Tamer Abu Ghazaleh (Oriental, Electro Chaabi) 18e09.10. 20:00 Privatclub: Ben Watt (Folk, Jazz, Artrock) 22e09.10. 20:00 Roter Salon: Mary Ocher 19e09.10. 21:00 Monarch: Der Herr Polaris09.10. 21:00 Lido: Stanfour10.10. 20:00 Columbia-Theater: Skye & Ross (Morcheeba, Trip Hop, Soul) 32e10.10. 20:00 Huxleys: Tarja 47e10.10. 20:00 Gretchen: BJ The Chicago Kid (Hip Hop)10.10. 20:00 Musik & Frieden: Marianas Trench (Rock) 22e10.10. 20:00 Privatclub: Benjamin Francis Leftwich10.10. 20:00 Roter Salon: Lydia Lunch & Walter Weasel 21e10.10. 21:00 Acud: Alex Cameron, Pictorial Candi10.10. 20:30 Berghain / Kantine: Nive Nielsen &The Deer Children (Folk-Pop) 19e10.10. 20:30 Cassiopeia: Twin Red (Emo, Alternative Rock) 10e10.10. 21:00 Bi Nuu: Obie Trice (Hip Hop)10.10. 21:00 Heimathafen Neukölln: James Rhodes 42e