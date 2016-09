Berlin-Tipps

Seite 1 von 3

16.09. 19:00 Potse: Jelly Brains, Neuwahl, Pleseare Dome, Pommes oder Pizza, Les Punks, Kreshesh Nepitash, Schnur, Le Zoff, Bei Bedarf, Radiostorm (Punk, HC)16.09. 19:00 Tiefgrund: Maybe a Wretch, Human Prey, Tourette Boys, Witch Ritual, Endseeker, Gaffa Ghandi, Shakhtyor, Night Viper, Secretum, Black Capricorn, The Moth, Yawning Man, Psychaotic 22e16.09. 19:00 Klunker Kranich: Harri & Marius Ticha, Savaggio, Ivorie, Entfremdet, Don Brazo, HRRSN, Bogdan Krawalski, Moritz Esyot, Chris Sonaxx (Electro)16.09. 19:00 Zwingli Kirche: Laing, Axel Prahl, Swingschlampen (Electropop, Blues, Swing)16.09. 20:00 Artliners: Mowgli (CosmiFolk)16.09. 20:00 Bi Nuu: Pink Turns Blue (Post Punk) 23e16.09. 20:00 Huxleys: Blue October 33e16.09. 20:00 Kesselhaus: Heaven Shall Burn (Metalcore)16.09. 20:00 Monarch: Terry (Glam Pop) 11e16.09. 20:00 Privatclub: Phia (Folkpop)16.09. 20:30 Cassiopeia: Mutilation Rites, Wiegedood (Black Metal) 16e16.09. 20:30 Gretchen: Tortured Soul (EDM, House) 18e16.09. 21:00 Cortina Bob: Alex Maiorano & The Black Tales, Dead Tourists, The Blow-Ups (Folk HC, 60s)16.09. 21:00 KvU: Nobelschrott, Manne & die Maulhelden, Urinprobe (Punk)16.09. 21:00 Prince Charles: Marsimoto (HipHop) 10e16.09. 21:00 Rauchhaus: DecideToday/Divtech,Das Programm (Industrial,Noise, Punk)16.09. 21:00 Urban Spree: Programmed For Pleasure, VV & The Void, Blush Coffin (DarkWave Post Punk)16.09. 21:30 Madame Claude: Kristen Ford, Siberi (Electro, Pop)16.09. 22:00 Kastanienkeller: V.E.X. (Minimal-Electro-Synth)16.09. 22.00 Quasimodo: Devon Allman Band (Blues, Rock, Soul) 28e16.09. 22:00 Wild at Heart: Gutter Demons (Psychobilly) 10e16.09. 23:00 Cassiopeia: Raggabund, Dr. Ring-Ding, Mellow Mark, Wood In Di Fire, Longfingah & Sub Pressure Band, Mr. Reedoo, Jr. Randy, Vido Jelashe, Sammy Dread, Yza Ya, Das Friedel (Reggae) bd. Tage 38e16.09. 23:59 Berghain: Paranoid London, Gerd Janson, Moomin, Smallpeople (Techno)16.09. 23:59 Kater Blau: Aminov, Paji, Sashanti, Yapacc, Datamode, Black Loops, Norman Weber16.09. 23:59 Kosmonaut: Wonkers, Bonnie Ford, Loki Styx, The Effaith, Lovra, Tom Nowa b2b Sebastian Vidahora, Usual Suspects, Broschek, APK318 (Techno)16.09. 23:59 Magdalena: Bunte Bummler, Tapesh, Juli N.More, Sportbrigade Sparwasser (Techno)16.09. 23:59 Mensch Meier: Bleak Amethyst, David Robotham b2b The Flying Datzman, Dede, Naxtasy, Ephie, Lord Pusswhip, • Luki Vuitton, Mama Snake, Martha van Straaten, Laut & Luise, Solaris, That Brother Clawz16.09. 23:59 Watergate: Kenny Dope, Stassy & Wilck, Tim Vita, Sebo K, Woody, Carl Cousin16.09. 23:59 –18.09.Wilde Renate: 22Rockets, Alexkid, Ata, Attila, Axel Boman, Benedikt Frey, Lopasura, Benjamin Milz, Dave Harvey, Delfonic, Homeboy, Jack Jenson, Johannes Albert, Luca Lozano, Mattia Fontana, Mehmet Aslan, Michal Zietara, Moscoman, N!klas, Noema, Paramida, PBR Streetgang, Peak & Swift, Plattenali, Prosumer, Qzen, Sado Opera's Love Radio, Samanta Fox, Samuel Gieben, Sascha Rydell, Savart, Sebastian Voigt, Swam:Thing, Tobias Gullberg, Wayne Holland, Evripidis and his Tragedies, Jared Abbott, Larry Tee, Licky Puppy & Scout Wölfli, CherrYO!, Malonda, Mikey Sink the Pink, Sheila Chipperfield, Some Chemistry, Sweet Meat (Techno, House)17.09. 16:00 Cassiopeia: Bitty McLean, Jaquee, The Magic Touch, Raggabund, Dr. Ring-Ding, Mellow Mark, Wood In Di Fire, Longfingah & Sub Pressure Band, Mr. Reedoo,, Jr. Randy, Vido Jelashe, Sammy Dread, Yza Ya, Das Friedel (Reggae) 30e17.09. 16.00 Musikbrauerei Willner: Michael Rother plays NEU!, The Warlocks, The Tess Parks Band, Dead Rabbits, Medicine Boy (Kraut, Psych Rock)17.09. 17:00 RigaerStr.: Dört Birds, PTK u.a. (HC, Punk)17.09. 18:00 So36: Die Kassierer, The Not Amused, K383, Oxitoxin, Die Frühschoppboys, The Old Time Partygirls, Der K.M.C.,Ahne (Punk, HipHop, Satire) 10e17.09. 18:00 Klunker Kranich: Rodion, Franz Scala, Boogiemann, Sauvage World (Electro)17.09. 18:00 Tiefgrund: Grim van Doom, Torn to Pieces, Doomed, Blood Diamond, Hällas, Bernd Rinser, Witchfucker, Monolithe, Pighead, Earth Ship, KES, Cult of Occult, Jehacktet, Wight 22e17.09. 19:00 Potse: Frei Schnauze, Tempo 30, Daran scheitertz, Skamarley, Bums (Punk, Ska)17.09. 19:30 Schokoladen: Blutige Knie, Molde (NoiseBluesTrash)17.09. 19:00 Wuhlheide: Gestört aber Geil (House) 30e17.09. 20:00 Artliners: Pawnd Of Gravity (Indiefolk)17.09. 20:00 Musik & Frieden: Ami & Band (Folkpop, Reggae) 15e17.09. 20:00 Passionskirche: The Jayhawks, Karl Blau (Country)17.09. 20:00 Scherer8: Kyrest, Masada, Mole (Crust, Dark HC)17.09. 20:00 Lido: Von Wegen Lisbeth 18e ausverkauft17.09. 21:00 Bi Nuu: Captain Planet, Femme Krawall (Punk) 16e17.09. 21:00 Cortina Bob: Under The Church, Entrapment, Graveyard Ghoul17.09. 21:00 Roter Salon: Poems for Laila 18e17.09. 21:00 Hangar 49: Florian Grey & Eyes Shut Tight17.09. 21:00 Rauchhaus: Teatrino Elettrico, M.O.G., Audiokollektiv, CNM (Drone, Electro)17.09. 21:00 Urban Spree: Pile, Adventure Team (Indierock, Lofi)17.09. 21:30 Madame Claude: Lapwings, Being17.09. 22:00 Wild at Heart: Bitter Grounds (Punk-Rock) 8e17.09. 23:00 Berghain Kantine: Silent People, DEKJ, Astvaldur, Lvis Mejía feat. Simon Houghton, Smog17.09. 23:00 Rosis: Jeff Smart, Mystique, Survey, Clee, Poolshark Soundmachine (DnB, Dancehall) 7e17.09. 23:59 Berghain: Akkord, Answer Code Request, Function, IORI, Inland, Kangding Ray, Lucy, Slam, Vincent Neumann, Anthony Parasole, Chrissy & Hawley, Cormac, Dinky, Michael Serafini, Nick Höppner (Techno)17.09. 23:59 Kosmonaut: Turmspringer, Riven, Jorge Costa, High.co.coon, Alberto Stocco, Fonclair b2b Steve K, Henk, Matthias Horn, Dominik Vaillant (Techno)17.09. 23:59 Magdalena: Mark Reeve, Skober, Raffaele Rizzi, Drauf & Dran (Techno)17.09. 23:59 Mensch Meier: Arletha, Punani, Terrorrhytmus, Latenz, Kathi & Katscha, Charlotte, Gwen Wayne, Missthepoint, Atheist Allstars, Fabi, Dima, Famili Venttura (Techno, Trap, Hip Hop) 10e17.09. 23:59 Watergate: Kölsch, La Fleur, André Galluzzi, Marco Resmann, Metro (House)18.09. 16:00 TWH: Van Urst, Opiliones, Hella Comet, Molde (Postpunk)18.09. 16:00 Klunker Kranich: Stella Chiweshe, Caykh & Esclé ft. ThedornII!18.09. 20:00 Bi Nuu: Met?Met?, Karina Buhr18.09. 20:00 Lido: Berlinskibeat (Balkan, Rock)18.09. 20:00 Badehaus Szimpla: Family*5, Black Heino (Soul, Postpunk) 22e18.09. 21:00 Berghain Kantine: Suns Of Thyme(Psych Rock)18.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Christoph Spangenberg 22e18.09. 21:00 Roter Salon: Tom Liwa 20e19.09. 19:00 Klunker Kranich: Mary Ocher, Alfred Moliere (SingSong Electronica)19.09. 19:30 Schokoladen: Surf Dads, Elm Tree Circle, I Like Ambulance (Garage Pop, Punk) 8e19.09. 20:00 Auster Club: Holly Macve (Irish Folk) 17e19.09. 20:30 Lido: July Talk, Exmagician19.09. 21:00 Berghain / Kantine: Matias Aguayo & The Desdemona (Tropical, Electro) 17e19.09. 21:00 Grüner Salon: Sarah P (Indiepop) 15e19.09. 21:30 Madame Claude: Trigal, Tuffo (Exp.,Synth, Ambient)19.09. 22:00 KomaF: Mystic Inane, Mülltüte (Punk)20.09. 19:00 Klunker Kranich: Monokid (House)20.09. 20:00 Auster Club: Pictures (Indie-Pop) 10e20.09. 20:00 Berghain / Kantine: Her (Disco, Electrosoul) 18e20.09. 20:00 Huxleys: Louane (Chanson-Pop) 35e20.09. 20:00 Postbhf: MOTHXR (New Wave, R’n’B) 15e20.09. 20:00 Roadrunners-Paradise: Slim Cessna`s Auto Club 19e20.09. 21:00 Prince Charles: Bishop Nehru (HipHop)20.09. 21:30 Madame Claude: Russell Swallow, Sobi20.09. 21:30 Urban Spree: Minami Deutsch, Trigal, Bang (Kraut Fuzz , Ambient Psych Lo-fi) 13e21.09. 19:30 Schokoladen: Mist, Zukunft und die Lichter, Sowas von (Indiepop) 6e21.09. 20:00 Musik & Frieden: Massive, Tequila Mockingbird, Black Aces (Hardrock) 21e21.09. 20:00 Postbhf: Trentemøller (Electro, Pop) ausverkaut21.09. 20:00 So36: Angelic Upstarts (Punk) 19e21.09. 20:30 Bi Nuu: Craig David presents TS521.09. 20:30 Berghain / Kantine: Cheat Codes (Vocal-House, Trap) 24e abgesagt21.09. 21:00 Clash: Berri Txarrak (Punk)21.09. 21:00 Gretchen: Youngblood Brass Band (Hip-Hop, Brass) 18e21.09. 21:00 Køpi: Absolutist, Zero, Gewaltbereit (HC-Neocrust, Punk)21.09. 21:00 Musik & Frieden:Yob, Black Cobra (Sludge, Drone, Stoner) 20e21.09. 21:00 Urban Spree: Onmens (Noiserock, Industrial, Elektro)21.09. 22:00 Wild at Heart: Chase Insteadman (Chasadelic Funk) 0e21.09. 23:59 Watergate: Camea, Ian Pooley, Locked Groove, Rosalie (House)22.09. 19:00 Musik & Frieden: Mahogany 20e22.09. 19:30 Badehaus Szimpla: Meter Bridge, Trium Circulorum, Elias Matt & (the) Rescue Mission22.09. 19:30 Schokoladen: Saroos, New Dog (Sci-fi, Electronica) 8e22.09. 20:00 Artliners:David Hull ft. Elo Masing (Exp. Folk)22.09. 20.00 Auster Club:Imperial State Electric (Rock) 13e22.09. 20:00 Bi Nuu: Laura Gibson22.09. 20:00 Cassiopeia: Le Butcherettes, The Picturebooks (Alternative Rock, Punk) 18e22.09. 20:00 Maze: Slydigs (Rock) 18e22.09. 20:00 Privatclub: Freakwater (Americana) 21e22.09. 20:00 Urban Spree: Wolvserpent, SubRosa, Sinistro (Sludge) 15e22.09. 20:00 ZGK: Baby Galaxy, Andalucia (Punk, Indierock) 6e22.09. 20:30 Berghain / Kantine: Mitski Miyawaki, Trust Fund22.09. 21:00 Lido: Dirty Honkers (Electro Swing, Rap) 19e22.09. 22:00 Duncker: Excessive Visage (Psychedelic Fusion) 0e22.09. 22:00 Wild at Heart: Continental, Paramatman (American Rock) 10e22.09. 23:59 About Blank: Diwa, Francois X, Qiu (Techno)23.09. 19:00 So36: Die Phils, Frau Mansmann, She-Male Trouble, Divakollektiv, Val Sinestra, Persimmon, Herr Binner, Vampirvampy (Punk) 15e23.09. 19:30 Schokoladen: Izah, The Fifth Alliance (Sludge, Blackened Doom, Postmetal) 7e23.09. 20:00 Auster Club: Schmieds Puls (Electronica, Jazz) 16e23.09. 20:00 Artliners: Shipwreckrats (Speedfolk)23.09. 20:00 Berghain / Kantine: Yung (Lo-Fi, Post-Punk) 16e23.09. 20:00 Bi Nuu: The Caravans (Neo-Rockabilly) 20e23.09. 20:00 Maze: Pinegrove23.09. 20:00 Privatclub: Spring King (Postpunk, Pop) 20e23.09. 20:00 Urban Spree: Gnod, Noxagt, Ramleh (Electronic Set), Regler, Tsyz Fyst, Gall (Noise) bd. Tage 40e23.09. 20:00 TWH: Notgemeinschaft Peter Pan, Kira Kanoa, Shutcombo (Punk)23.09. 20:30 Acud: Lionlimb 10e23.09. 20:30 Gretchen: Soom T (Hip Hop, Dnb) 18e23.09. 21:00 Ausland: Half Girl (Sixties Garage,Easy Industrial, Punk) 10e23.09. 21:00 Bassy Club: Asteroid, Limestone Whale, Monolith, Fizzt (HardRock,Psych, Doom, Stoner) 15e23.09. 21:00 Bei Ruth: Vorsicht vor dem Hund, Amigo Tropical, Licht-Ung23.09. 21:00 Cassiopeia: Nothing , The Picturebooks (HC) 18e23.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Wovenhand 27e23.09. 21:00 Monarch: Wellness23.09. 21:00 Rote Insel: Onmens, Egofilia, Eques (Noiserock, Industrial, Elektro)23.09. 21:00 Trickster: 111, Cheese Fist (Kraut, SpaceRock)23.09. 21:00 X-B-Liebig: Neophron, Boser, Breathing Machines, Ça (Electronic, Experimental, Pop)23.09. 21:30 Supamolly: Yansn, Josh & Nash (HipHop/Rap) 5e23.09. 21.30 Tiefgrund: Ballad Of Geraldine, Goldfish23.09. 22:00 Lido: Matthew Logan Vasquez 17e23.09. 22:00 Wild at Heart: Peter Pan Speedrock, The Soap Girls (Rock, Punk) 12e23.09. 23:59 About Blank: Cindy Looper, Helge Misuf b2b Krux, J248 b2b Joney, Jasss, Leibniz, Momo b2b Phonatik, Mobilegirl, Smut, Stigmer, Thessa, Person Of Interest, Power Suff Girls23.09. 23:59 Berghain: Shifted, SHXCXCHCXSH, The Empire Line, Pris, Sigha23.09. 23:59 Magdalena: Savas Pascalidis, Distance Echoes, Trevino23.09. 23:59 Watergate: Cristi Cons, Quenum, Salvo Castelli, The Mole, Cesare vs Disorder B2B Konrad Black, Weg24.09. 16:00 Cafe Köpenick: Scum Babies, Jennifer Gegenläufer, Tapete, Alex, Faulenza, Rapido (Punk, HipHop) 5e24.09. 19:30 Huxleys: Felix Jaehn (EDM)24.09. 19:30 Frannz: Proyce, e-Bit, Shade of Shambles, Wort-Ton 20e24.09. 19:30 Bi Nuu: T-ZON24.09. 19:30 Schokoladen: Upsilon Acrux, Alex's Head (Prog-, Jazzy Avant-Rock)24.09. 20:00 Artliners: Georgie Fisher & Armin Hempel (Acoustic Soul)24.09. 20:00 Austerclub: Cattle & Cane ( Pop, Folk) 10e24.09. 20:00 Bunte Kuh: Rest, Gehwegschaden, Frvst (Punk, HC)24.09. 20:00 K19Cafe: Spitting Nails, Confusion Master(HC, Crust, Doom)24.09. 20.00 Musik & Frieden: Haley Reinhart (R&B, Soul, Pop, Jazz) 23e24.09. 20:00 Monarch: Tex Perkins & Charlie Owen (Beasts of Bourbon) 21e abgesagt24.09. 20:00 Posthf: Megaloh (Hip Hop) 26e24.09. 20:00 Privatclub: Broncho Guided By Voices (Garage Rock)24.09. 20.00 Urban Spree: Ramleh (Rock Set), No Balls, Nightslug, Batalj, Hure, Whorns, Human Larvae (Noise) bd. Tage 40e24.09. 21:00 Acud: Der Ringer, Dyn, EoN, Dreyer (Electro) 13e24.09. 21:00 Bei Ruth: Koenig Dezember24.09. 21:00 Cassiopeia: Slomind (Heavy Fuzz Rock)24.09. 21:00 Cortina Bob: Knock Off, Tungsten Tips24.09. 21:00 Kastanienkeller:HAF (Hans A Felsen, Punk)24.09. 21:00 Musik & Frieden: All Tvvins (Post Punk)24.09. 21:00 Trickster; Gym Tonic, Max.Antichrist (Punk, Wave) 5e24.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Kings Of Convenience ausverkauft24.09. 21:30 Supamolly: The Noise, The Metro Chucks (Post Punk / Noise / Hard Rock)24.09. 21.30 Tiefgrund: Hella Comet, Shine Noir ( Shoegaze, Post punk)24.09. 22:00 Wild at Heart: Sniper 66, Lord James (Punk) 13e24.09. 23:00 Rosis: Toni Haupt, SL Jung, Bock & Fuchs, Intiche, Mika Dutsch, Fridolin Frieden, Soulbanger, The Soulendor (Techhouse, Soul,Tropical)24.09. 23:59 About Blank: Kamikaze Space Programme, Dez Williams, Joe Farr, Flush, Kuno & Spaceinvasion, Frank & David24.09. 23:59 Berghain: Karenn, DJ Pete, Dr. Rubinstein, Joel Mull, Johanna Knutsson, Kobosil, Nima Khak, Subjected, Tijana T, Afik Naim, Basic Soul Unit, Dexter, Leonid, Luke Hess, M>O>S, Martyn, Shed, Steffi24.09. 23:59 Magdalena: B:E:A:S:T:, Manic Brothers, Gaist, Brett Knacksen, Chroma24.09. 23:59 Watergate: David Dorad, Krink, Soukie & Windish, Chris Schwarzwälder, Midas 104,Sebo & Madmotormiquel, Zebra Centauri25.09. 14:00 Reichenberger Str.114: Pisse, Big Eater, Dead Kitens (Punk) 3e25.09. 19:30 Austerclub: AVEC, Mani Orrason (Sing Song) 15e25.09. 20.00 Berghain / Kantine: Beacon (Electro-Pop)18e25.09. 20:00 Columbiahalle: Ben Harper & The Innocent Criminals (Folk, Blues, Roots-Rock) 45e25.09. 20:00 Columbia-Theater: The Boxer Rebellion 28e25.09. 20:00 Lido: D. A. R. K. Feat. Dolores O’Riordan (Dark Wave) 29e abgesagt25.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Alin Coen Band (Elfen-Pop) 26e ausverkauft25.09. 21:00 Prince Charles: SXTN (Trap) 18e25.09. 22:00 Roter Salon: The Ex (Exp., Punk) 21e26.09. 19:30 Admiralspalast-Studio: Helgi Jonsson with Tina Dico and Marianne Lewandowski26.09. 19:30 Schokoladen: LSD and the Search for God26.09. 20:00 Musik & Frieden: Apologies I Have None (Heartcore) 16e26.09. 20:00 Privatclub: Paula & Karol (Folk, Post Punk) 16e26.09. 20:00 Roter Salon: Negativland (Noise, Exp.) 23e26.09. 20:30 Berghain / Kantine: Fear Of Men ( Shoegaze, Electronica) 17e26.09. 21:00 Cassiopeia: Greenleaf, Fatso Jetson Operators (Stoner, Desert Rock) 16e26.09. 21:00 Heimathafen Neukölln: Alin Coen Band (Elfen-Pop) 26e26.09. 21:00 Grüner Salon: Norma Jean Martine (Pop) 23e abgesagt26.09. 21:00 Urban Spree: Nite Jewel, Sean Nicholas Savage (Synth, Disco, Shoegaze, Sing Song) 16e26.09. 22:00 Koma F: Diskobra, Ràkosi (HC-Punk)27.09. 19:30 Postbhf: Mesh 29e27.09. 20:00 Cassiopeia: Black Peaks, Heck 17e27.09. 20:00 Privatclub: Lucy Rose Swampmother27.09. 20:00 Sendesaal RBB: Dillon 33e27.09. 20:00 Musik & Frieden: Otherkin (Grunge-Pop) 16e27.09. 20:00 Roter Salon: Raz Ohara & Owen Roberts 18e27.09. 20:00 Zionskirche: Terry Riley 35e27.09. 21:00 Berghain: Machinedrum, Patten, Wife (Gothic 2-step, Industrial) 20e27.09. 21:00 So36: VIKA - Vika goes wild (Pianopop) 22e28.09. 19:30 Schokoladen: Wonk Unit, I shot Bambi (Punkrock)7e28.09. 20:00 Admiralspalast: Teitur with Band and String Quartet28.09. 20:00 Musik & Frieden: GWLT 16e28.09. 20:00 Privatclub: Chris Pureka (Rock) 20e28.09. 21:00 Badehaus Szimpla: The Animen (Soul, 60’s, Vintage Rock) 15e28.09. 21:00 Lido: Heisskalt (Rock) 25e28.09. 21:00 Musik & Frieden: Jez Dior 22e28.09. 21:00 Rosis: Deap Vally (Rock, Pop) 20e28.09. 21:00 Prince Charles: Goldfink (Hip Hop) 21e28.09. 21:00 Urban Spree: La Hell Gang, Joy, Black Wizard (Spacerock, Fuzz, Heavy Metal) 15e28.09. 21:00 Berghain / Kantine: Big Deal 17e abgesagt28.09. 21:30 Astra: Flatbush Zombies 34e28.09. 22:00 Koma F: Coke Bust, Vowels, Derbe Lebowski (Fastcore, Powerviolence)28.09. 22:00 Wild at Heart: Hot (Glam-Punk) 0e28.09. 23:59 Watergate: Guti, Tobi Neumann, Danni B29.09. 19:30 Schokoladen: Boy Omega, Petula, Kid Ikarus29.09. 20:00 Artliners: Curtis Tembeck (Country)29.09. 20:00 Badehaus Szimpla: The Psyclocks, The Retarded Rats (Psychobilly) 14e29.09. 20:00 Bi Nuu: Serum 114, The New Roses (Punkrock) 25e29.09. 20:00 Cassiopeia: Radio Havanna, Fahnenflucht, Minipax (Punkrock) 15e29.09. 20:00 Huxleys: Aynur (Weltmusik) 28e29.09. 20:00 Lido: The Bouncing Souls, The Menzingers, Roger Harvey (Pop Punk) 26e29.09. 20:00 Maschinenhaus: Patricia Vonne 23e29.09. 20:00 Musik & Frieden: Elias Hadjeus 16e29.09. 20:00 Werk9: October Tide, Demonical, Author 20e29.09. 21:00 Acud: Stephen Steinbrink & Band (Westcoast Pop) 13e29.09. 21:00 Astra: The Trouble Notes (Gypsy Indie Fusion) 18e29.09. 21:00 Berghain / Kantine: Guy Andrews, Luka, Nfop (Ambient) 15e29.09. 21:00 Privatclub: Roo Panes 16e29.09. 21:00 Urban Spree: Princess Nokia, Gnucci (Hip Hop, Pop, Empfehlung) 15e29.09. 22:00 Duncker: Orph (Postrock Tropical) 0e29.09. 22:00 Wild at Heart: Marys Kids (Punk-Rock)30.09. 19:00 Bi Nuu: Heidevolk, Equilibrium, Nothgard, Finsterforst30.09. 20:00 Artliners: The Bruttis (Country)30.09. 20:00 Badehaus Szimpla: Son Kapital, Rabajah ( Ska, Balkan, Soul) 10e30.09. 20:00 Frannz: Benne 20e30.09. 20:00 Musik & Frieden: Serious Black (Melodic Metal) 21e30.09. 20.00 Privatclub: Wintersleep (Alternative Rock) 23e30.09. 20:00 Maze: Augustana (Indie Rock)30.09. 20:00 Monarch: St.Michael Front, Itaca (Kammer-Metal, Disco Pop) 12e30.09. 20:00 Passionskirche: Suzanne Vega (Sing-Song) 45e30.09. 20:00 So36: Neonschwarz (HipHop, Electro) 17e30.09. 20:30 TWH: Abfluss, Skamarley, Volker Putt, Cruor Hilla (Punk, Ska)30.09. 21:00 Berghain, Kantine: Hein Cooper, Foreign Diplomats 18e30.09. 20:00 Cortina Bob: James Hobrecht Mafia30.09. 21:00 Kastanienkeller: Insulter, Expulsed Angel, Goath (Black,Trash Metal)30.09. 21:00 Trickster: Litbarski, Krawehl (Emopunk)30.09. 21:00 Urban Spree: Blaak Heat, Cosmic Fall30.09. 21:30 Supamolly: Mad In Ska (Ska, Rock) 5e30.09. 21.30 Tiefgrund: Coloured Moth, Frau Duffner, MS90 (Post Rock, Exp.)30.09. 22:00 Lido: Ten Fe & Model Aeroplanes (darkly romantic electronic rock) 8e30.09. 22:00 Wild at Heart: Prison Blues, Mental Shakedown (Psychobilly, RnR) 13e30.09. 23:59 About Blank: Dana Ruh, Soumaya Pheline, Kim Anh, Ena Lind, Alternegro30.09. 23:59 Berghain: Janne Tavi, Jerome Sydenham, Seth Troxler, Tyree Cooper30.09. 23:59 Magdalena: Björn Torwellen, DeKai, Holger Nielson30.09. 23:59 Watergate: Ilario Alicante, Anthea, Jimi Jules, Carola Pisaturo, Der dritte Raum, Maurizio Schmitz