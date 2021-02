Australien Open 2021, Achtelfinale: tough matches, Zverev - Djokovic next one

Ein Tag der wirklich hochklassigen und spannenden Matches bei den Frauen. Ein hart erkämpfter Drei-Satz Sieg von Naomi Osaka gegen die Spanierin Garbine Muguruza, ein ebenso enges Spiel zwischen Simona Halep und der French-Open Siegerin Iga Świątek. Die Polin agierte im dritten Satz vielleicht etwas zu überhastet, sonst wäre Halep 'fällig' gewesen. Ein BEST OFF im folgenden Vidscho.







Alexander Zverev erneut sehr souverän und in drei Sätzen weiter. Sein seltbewusstes Lächeln suggeriert, dass er in Melbourne noch etwas vor hat. Im Viertelfinale trifft er nun auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe hat bisher 17 Grand-Slam-Titel errungen, wirkt aber in diesen Tagen schlagbar. Vor allem weil er - ungewöhnlich oft - mit sich hadert, in den letzten beiden (langen) Matches von einer Verletzung gezeichnet scheint. Wann, wenn nicht jetzt?! Eine reale Chance für den Deutschen ist da.





