Australien Open 2021, 2. Runde - 'Fucking' Matches für die Ewigkeit

Spitzentennis auch heute wieder in Melbourne. Vor allem beim Spiel von Frances Tiafoe gegen den Titelverteidiger Novak Djokovic. Spektakuläre Ballwechsel bis zu dem Zeitpunkt, als der Schiedrichter die ausgeglichene Partie praktisch entschied. Eine - an sich korrekte - 'Time-Warning' nach sehr langem Ballwechsel - brachte den US-Amerikaner Mitte des vierten Satzes komplett aus dem Konzept. Leider ist diese Szene im Video von Eurosport rausgeschnitten. Und hoffentlich pfeift diese 'Pfeife' ohne Fingerspitzengefühl so schnell nicht wieder ....







Sehr souverän ist die Japanerin Naomi Osaka unterwegs. Blendend präsentierte sich auch Alexander Zverev. Beide ohne Satzverlust in Runde 3.



Das emotionale Highlight war der 5-Satz-Krimi zwischen dem Australier Nick Kyrgios und Ugo Humbert. Der Franzose besaß in vierten Satz bereits zwei Matchbälle, konnte diese aber nicht verwerten. Am Ende dann gewann Kyrgios, der seinen Triumph kaum fassen konnte. Auch weil er seine Nerven dann doch noch kontrolliert bekam. In Runde 3 geht es für ihn dann am Freitag gegen den US-Open Sieger Dominique Thiem.



Ausschnitte von diesem unvergesslichen Match folgen am Ende der Highlights vom Tage. Belive me - dieses Spiel war jede Sekunde, jeden fucking Frame wert, es erlebt zu haben ....





