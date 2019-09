Vor 30 Jahren: Erstmals Transparente vor der Nikolaikirche (4. September 1989)

Große Schwierigkeit bestand darin, die Transparente unbemerkt zum Nikolaikircbhof zu bringen, da die Mariannenstraße an diesem Tag wie an jedem anderen von Stasi-Leuten bewacht wurde. So wurde beschlossen die Transparente unter den Jacken zu verstecken und einfach loszugehen. Die Sicherheitsbeamten in Zivil hefteten sich sofort an die Fersen der Transparente-Maler.



An der Ernst-Thälmann-Straße bestiegen sie eine Straßenbahn, die in Richnrng Innenstadt fuhr, die Spitzel hinterher. Kurz vor dem Schließen der Tür sprangen die jungen Leute wieder aus der Bahn. Den Stasi-Leuten schlug die Tür vor der Nase zu, sie konnten nur noch dumm zurückschauen. Auf soviel Spontanität waren die >Hüter des Staates< nicht vorbereitet.



Die Mitglieder der Basisgruppen gingen auf Umwegen zu Fuß in die Innenstadt und suchten sich in der Nikolaikirche noch Leute, die bereit waren, später die Transparente mitzutragen.



Erst nach Abschluß des Friedensgebetes entrollten sie auf dem Nikolaikirchhof, vor den versammelten Kameras der westlichen Fernsehstationen, die Transparente. Sie waren nur kurz zu sehen und zu lesen. Stasi-Leute in Zivil rissen sie sofort herunter. Aber die Bilder davon gingen um die Welt.



Schweigend formierten sich einige Leute zu einem kleinen Demonstrationszug, die erste Reihe marschierte los, wurde aber nach wenigen Metern von einer Polizeikette gestoppt. Es entstand plötzlich eine große Lücke im Zug. Die Menschen, die sich der Demonstration in den hinteren Reihen angeschlossen hatten, blieben stehen, stellten sich vor die westlichen Kameras in Pose, streckten lhre Hünde zum Siegeszeichen und riefen >Wir wollen raus<.



Die Spaltung war perfekt. Die Leute in den ersten Reihen gaben angesichts der Polizeiketten den Versuch auf, geschlossen durch die Innenstadt zu ziehen.



Eine Woche später rächte sich die Staatsmacht für die Niederlage. Nach dem Friedensgebet am 11. September wurde der Nikolaikirchhof völlig abgeriegelt. Die Polizei nahm zahlreiche Besucher des Gebetes fest. Gegen 18 der Zugeführten wurde Haftbefehl erlassen und Haftstrafen bis zu vier Monaten verhängt. Andere mußten Ordnungsstrafen bis zu 5.000 Mark zahlen.



Noch am selben Abond bildete sich deshalb eine Koordinierungsgruppe und organisierte wie im Januar 1988 und 1989 wieder eine Protestveranstaltung. Am nächsten Morgen stellten sich Mitarbeiter dieser Gruppe, vom MfS mißtrauisch beobachtet, an den Ausgang der Untersuchungshaftanstalt in der Dimitroffstraße und paßten die freigelassenen 'Zugeführten' vom Vortage ab. Ihnen wurde eine Kontaktadresse bekanntgegeben, wo sie sich zur juristischen Beratung melden, und einen Bericht über die 'Zuführung' abgeben sollten. Für die Berichte wurden Formulare vorbereitet, die die Zugeführten ausfüllen sollten."



Quelle: Uwe Schwabe, 'Symbol der Befreiung', Friedensgebete in Leipzig, in 'Horch und Guck', 1998

Photos: Helmut Neumann, All Rights Reserved

Eine der Losungen, die dafür vorbereitet wurden, lautete: 'Für ein offenes Land mit freien Menschen'. Sie widerspiegelte ein Grundanliegen einiger Mitglieder der Basisgruppen. Sie konnten sich nicht mehr vorstellen, mit den Machthabern im Lande zu reden. Eine wahre Emeuerung oder Verhinderung war mit 'denen da oben' nicht mehr denkbar. Der einzig vorstellbare Weg war für viele, die Menschen frei über ihre eigenes Leben entscheiden zu lassen. Eine derartige Entscheidung schien aber unter den bestehenden Verhäiltnissen nicht mehr möglich.