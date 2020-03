'Inside HogeSa' (Doku)

Viel positive Resonanz haben wir auf unseren Dokumentarfilm 'Inside HogeSa' erhalten. Von ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz verschiedenen Szenen. Von links- bis rechts'außen', aus der 'bürgerlichen' Mitte .... Von Lehrern, Politologen, Fanbetreuern, Journalisten. Insgesamt sahen mehr als 5.000 Zuschauer den Film.

"Kurzweilig", "gelungen", "sehr neutral gehalten", "eine gute und faire Doku". Ein anderer Zuschauer lobt ausdrücklich "das erkennbare Bemühen um verschiedene Sichtweisen und damit um möglichst hohe Objektivität". Einer schrieb gar: "Ein Streifen für das moderne Geschichtsbuch!"



Die Doku lief 'Open Air' beim Fußballclub 'Roter Stern Leipzig', bei der Veranstaltung 'Frei-Raum' in der Innenstadt und in einem Kino in Berlin. Dort waren vor allem Ultras und Alt-Hools von 'Union Berlin' zu Gast. Was auffällt: es sind viele jüngere Zuschauer, die Interesse an der Doku haben.



Seit Mitte August bieten wir den Film auch auf Amazon Video an. Auf Anhieb ist 'Inside HogeSa' in die Top-10 der Neuerscheinungen (Dokumentation und Sport) eingestiegen. Mittlerweile wurde die Doku über 600 mal im Netz geliehen/gekauft.



Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr bei Facebook einen 'Like' hinterlassen.