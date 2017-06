10 Years ago: G8 - Krawall in Rostock, Blockaden um Heiligendamm

Szenen von den Protesten im Juni 2007 in Rostock und am Zaun, rund um Heiligendamm.



VIDEO: This is what Democracy looks like (41 min, interpool.tv 2007/2008)



Die Dokumentation ist eine no buget Produktion von interpool.tv. An dem Film haben mitgewirkt: Katharina Bühler (Fotos), Kristin Jankowski (Kamera), Fred Kowasch (Kamera und Schnitt), Robert Nikolaus (Kamera und Schnitt) und Daniel Rosenthal (Fotos).

Tags: Krawalle, G8-Gipfel, Rostock, 02.06.2007, Heiligendamm

Drucken