Travel: Italien - Reisen mit dem 'Green Pass'

von Fred Kowasch, SüditalienWer dieser Tage nach Italien reisen will, kommt an ihm kaum vorbei - dem 'Green Pass'. Vor der Reise empfiehlt die Webseite des Auswärtigen Amtes außerdem, sich mit seinem Flug bei den italienischen Behörden online anzumelden. Dies gestaltet sich als äußerst nervend und aufwendig. Besser ist es da, dass Papierchen am 'Check In' - Schalter auszufüllen. Den 'Green Pass' braucht man dort aber mit Sicherheit. Er lässt sich als App runterladen, der eigene Impfcode relativ einfach einscannen.In Italien angekommen, geht am Flughafen ohne ihn wenig. Zum Flughafenrestaurant in Palermo beispielsweise kommt man nur mit ihm zum Essen. Auch für den Weiterflug wird er benötigt. Dort bekommt man dann auch ein neues Formular für den Anschlußflug, dass man ausgefüllt beim Einsteigen abgibt. Kontrolliert wird es nicht.Nach Stunden am Ziel - der Insel Lampedusa angekommen - interessiert der 'Green Pass' dann allenfalls noch die Hotelmanagerin. Masken getragen werden hier - auf der fast nur von italienischen Touristen besuchten Insel - kaum. Allenfalls am (schlechten) Frühstückbuffet der Herberge hat der ein oder andere eine auf.Auf dem Rückflug die ähnliche Prozedur. Papierchen ausfüllen am Schalter. Je näher man dem Festland kommt, umso nerviger werden die Kontrollen. Dass führt dann auch schon einmal dazu, dass Dutzende Fluggäste beim Einsteigen zwei (nicht gekennzeichnete) Polizisten überrennen ("F*** YOU!"), die nach dem 'Green Pass' fragen. Weil ihre Maschine zu spät ist. Irgendwann ist man dann in der Luft. "Green Pass", adé.