Travel: Zu Besuch bei den Millwall-Hooligans - Fußball-London in drei Tagen (2)

Gut gestärkt - wie immer in London gibt es Morgens schlabbrige weiße Bohnen und gepapptes Rührei - laufe ich in Richtung U-Bahn Stradford. Kurz vorher ziehen einige 'Hammers'-Fans an mir vorbei. Gut zu erkennen an ihren weinroten Trikots. Sie haben es nicht weit, denn das Londoner Olympiastadion - wo sie seit gut einem Jahr spielen - ist ja nur ein paar Hundert Meter von unserem Hotel entfernt. Eine bizarre Gegend. Ein seltsamer Misch zwischen 'Old England' und Moderne. Abgeranzte Mietskasernen, selten mehr zwei bis drei Stockwerke hoch, liegen zwischen gläsernen Wolkenkratzern. Ein halbes Dutzend von ihnen ist noch im Bau. Hier wird auch heute - am Samstag - gehämmert, gesägt, geschraubt.Im Prinzip ist es von hier nicht weit, bis zum Stadion nach Millwall. Drei verschiedene U-Bahnen, zweimal umsteigen. Dann zu Fuß an den Schienen entlang. Einfache Wohnblocks, links ein unendlich wirkender grauer Metallzaun. Irgendwann kommt neben dem schmalen Asphaltweg ein Betonsportplatz. Auf ihm rennen zwei Kinder im Kreis. Immer und immer wieder. Am Rande sitzt an Mädchen. Kippe im Mund, Hund an der Leine. Sie blickt teilnahmslos in Richtung Süden. Dorthin, wo ein Kraftwerk dampft. Irgendwo rattert ein Zug.Nach der dritten Eisenbahnbrücke, unter der es besonders intensiv nach Urin stinkt, steht es da: das Stadion des legendären Millwall FC. Ein blau-weißer Betonbau, das Ziel meiner Träume. Deshalb habe ich eine Einladung zur 'Premiere League' ins Londoner Olympiastadion ausgeschlagen. Dort wo heute zeitgleich West Ham gegen Swansea spielt, die 'Kollegen' Tickets haben.Noch bleibt 90 Minuten Zeit. Trotzdem warten hier, vor 'The Den', schon paar Rentner ungeduldig vor den Stadiontoren. An den Kassenhäuschen hingegen steht kein Mensch. "I wanna have a seat around the old hooligans ....". Die Verkäuferin lacht. Ein wenig geht es hin und her, dann halte ich meine Eintrittskarte in der Hand. 23 Pfund. Das geht doch. Endlich bin ich dort, wo meine Lieblingsfilme spielen.Da noch Zeit ist, schlendere ich zum Fanshop. Feine Sachen gibt es hier. Die Wahl fällt auf ein Polo-Shirt. In den Farben des Vereins. An einer Bude gegenüber gibt es 'Fish and Chips'. Sieben Pfund das Ganze. Und: sehr lecker. Während ich es auf einer Holzbank genieße, zieht sich neben mir ein Mädchen mit lila-gefärbten Haaren gerade ihre neu-gekauften Wollsocken an. Ihr Vater murmelt etwas von Führerschein. Er ist schwer zu verstehen, mit seinem starken britischen Akzent.Gut gesättigt, gehe ich zu den mobilen Souvenirständen in der Nähe. Ein 'Kollege' hat einen Wunsch. Es entwickelt sich ein munterer SMS-Verkehr:Endlich Fish&shipsSuper hier!Welchen Pin?Nur Millwall!Is klarBin ja nich blödeAber welche?Mit britischer Flagge?Oder ohne?Mit dem Löwen?Mit Schriftzeichen?Mit Loewe!Mach ich!Wird Teuer ;)Vor dem Stadion dann noch ein Bier. Obwohl es ein durchaus brisantes Spiel ist, die Hools von Millwall diesen Ruf haben, wird unbeirrt Alkohol ausgeschenkt. Dann heisst es einen Platz suchen, bei dem man nicht nass wird. Denn überdacht ist hier längst nicht alles. Nummerierte Sitze gibt es nicht. Ich suche mir ein Plätzchen mit Nachbarn, die gar finster blicken. Da könnte noch was gehen .... Zehn Minten nach dem Anstoß vibriert auch schon mein Handy:Wir sterben hier vor Langeweile!Was ist denn los?Stadionverbot?Ein Match, bei dem die ersten schon gehen ….Hier nicht!0:1ElfmeterHier ist was losNeid! Ich gaehne ….Wieso?1:1JaaaaaaaaaSitze goldrichtigFahren nach dem Spiel zur Liverpool StreetSchicke Info mit dem Pub++++++++++++++++++++1:2Das geht hier abSchon eingeschlafen?Tttttzzz. Und gaehnChance auf Chance vor unserem BlockMein Herz ;)Hier agiert das Nichts‚Premiere‘ LeagueNoch ein ElferDas alles für 23 Steine1:3ShitIch fahre zurück zum HotelHabe genug Fußball gesehenBis später