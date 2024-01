Tennis: "Unbelievable!" - Deutschland gewinnt den United Cup 2024

Link des Tages (Sport)

Leo Neugebauer. Am ersten Tag der Leichtathletik-WM in Budapest auf Medaillenkurs. Plötzlich beim Hochsprung - der vierten Disziplin - drängelten sie sich in der ersten Zuschauerreihe. Trainer und Betreuer der deutschen Mannschaft. Am zweiten Tag, als es nicht mehr so gut lief, waren die roten Trainingsanzüge verschwunden. Bezeichnendes Bild einer desaströsen WM. Dabei sind Athleten wie Neugebauer Deutschland längst enteilt - Warum sie in die USA ziehe n Katharina Trost. Zerrissen bis zum Schluß . Sie ist um 1.500 Meter bereits die Norm gelaufen, hat sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Dennoch hört sie auf. Weil es kein Verständnis gibt. Sich Beruf und Leistungssport nicht vereinbaren lassen. Sehr guter Hintergrundartikel. Der treffend beschreibt, warum dieses Land international nicht mehr mithalten kann.Dietmar Mögenburg. Olympiasieger im Hochsprung 1984.. Gespräch, über dass was schief läuft. Über Funktionäre, die Athleten gängeln, fehlende Konzepte, mangelnde Fehlerkultur.