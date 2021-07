Sport-Hintergrund: Das System Nike (52 min, 2021, arte/ZDF)

"Die Welt des Spitzensportes ist einfach krank." Sehenswerte Doku über den grössten Sportarikelhersteller und seine Methoden im Spitzensport. Über Alberto Salazar, das Nike Oregon-Project (bei dem immer auch noch die Deutsche Constanze Klosterhalfen trainiert) und wie der Konzern seinen neuen 'Wunderschuh' in die Laufszene drückt. Journalistischer Hintergrund, der - passend zu den Olympischen Spielen in Tokio - in der deutschen TV-Landschaft seinesgleichen sucht.





