'Operation Aderlass' - Olympiateilnehmer Max Hauke beim Blutdoping (27.02.2019)

von Fred Kowasch



Es gab im Netz gemeinhin die Frage: 'darf man dieses Video unverschleiert zeigen?' Darf?? Man MUSS!!



Diese neun Sekunden sind ein seltenes Video-Dokument der Doping-Zeitgeschichte! Wie banal er abläuft - der Betrug im Spitzensport. Auf gebrauchten Sofas in gewöhnlichen Hotelzimmern. Blutdoping - auch im Radsport hat dies eine jahrzehntelange Geschichte. Es ist nicht zufällig ein Arzt des ehemaligen Profiradteams 'Team Gerolsteiner', der gerade in Erfurt festgenommen wurde. Nun in Haft sitzt. Auf der Grundlage der Aussage eines Whistleblowers.





