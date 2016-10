Sport inside (WDR): Düsseldorf, die Steuermillionen und das Doping-Erbe

Am Dienstag stellt die Organisation der Tour de France - die A.S.O. - die Strecke für die Frankreichrundfahrt 2017 vor.



Bereits jetzt ist bekannt, dass die 'Tour' am 1. Juli 2017 in Düsseldorf mit einem Einzelzeitfahren starten soll. Dieses Event auszurichten, kostet der NRW-Landeshauptstatdt einige Steuermillionen.



Und: noch immer hängt das Thema Doping über dem Sportgroßereignis. Vor allem seit vor ein paar Wochen mutmaßlich russische Hacker die medizinischen Ausnahmegenehmigungen der Toursieger Bradley Wiggins (2012) und Christopher Froome (2013, 2015, 2016) publiziert haben.



Mehr Details und Hintergründe dazu gibt es am Sonntag Abend ab 22:05 Uhr bei 'Sport inside' vom WDR.