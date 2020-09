Ende Gelände 2020: Haue und Pfefferspray

26.09.2020

Ein Polizeihund ohne Maulkorb, der mehrmals nach einem Demonstranten schnappt. Berliner Cops, die einen Vorortzug mit massiver Gewalt räumen. Bayerische Beamte vom USK, die Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Der Aktionstag des Umweltbündnisses 'Ende Gelände' im Rheinischen Kohlebecken zeigte vor allem eines: so leicht gelingt es den Protestierern nicht mehr in die Kohlegruben vorzustossen. Die Besetzung eines Förderbandes und das Eindringen in einen verlassenen Teil von Garzweiler ist nicht wirklich ein Erfolg für die Umweltaktivisten. Einen alten Gasthof am Grubenrand zu besetzen, erst recht nicht. Nachdem die Staatsmacht im Juni 2019 regelrecht vorgeführt wurde, operierten jetzt zusätzlich andere Polizeieinheiten in NRW.



Demoerprobte Festnahmeeinheiten aus Berlin, Bayern und Baden-Würtemberg. Auch im Aktionskonsenz und den Bannern vor Ort, zeigten sich bei den Protestierern Veränderungen. 'Feminismus', 'Sexismus' und 'toxische Männlichkeit' bildeten plötzlich Schwerpunkte im Selbstverständnis. Umweltlosungen im Fronttransparent der einzelnen Demonstrations'finger' waren schon fast die Ausnahme. Deutlich sichtbar wurden Polizeiketten attakiert. Und am Ende liessen die 'Aktivisten' am Förderband sichtbar ihren Müll zurück.





