Hintergrund: Wirecard - Ein Desaster mit (langer) Ansage

An einem Börsenmontag Ende September 2018 wurde der Finanzdienstleister Wirecard in den Deutschen Aktienindex (DAX) der 30-Top-Werte aufgenommen. Das Unternehmen verdrängte die Commenzbank und galt schnell als der neue Shootingstar unter den am besten bewerteten deutschen Firmen. Hatte sich der Wert des Börsenpapiers doch im Vorfeld bereits mehr als verdoppelt. Aufstrebene Zukunftsindustrie mit einem sich eloquent gebenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Markus Braun, der - so wird es in Artikeln über ihn zitiert - gegenüber Gesprächspartnern gern über den deutschen Philosophen Martin Heidegger sprach.Spätestens mit der Aufnahme in den Dax stand Wirecard im öffentlichen Fokus. Wer sehen wollte, konnte sehen. Vor allem sah der Börseninteressierte ungewöhnlich starke Kursausschläge und ein Managment, dass den öffentlichen Anforderungen an ein Milliardenunternehmen nicht gewachsen war. Weiterhin: bei einem Blick auf die Kundenliste des Milliardenunternehmens fanden sich nur wenige bekannte globale Player. Kein Vergleich mit Konkurrenten wie Paypal, die ein Vielfaches an Kunden haben. Diese sind auch nötig, sind doch die Margen im internationalen Geschäft mit der Abwicklung von Zahlungen klein.Immer wieder sorgten seit dem Januar 2019 in schöner Regelmässigkeit Enthüllungsartikel der britischen 'Financial Times' für Aufregung und starke Kursrückschläge. Teilweise über 30 Prozent an einem Tag. Äußerst ungewöhnlich für einen DAX-Wert. Die Berichte über finanzielle Unregelmässigkeiten des deutschen Vorzeigeunternehmens in Asien beeindruckten zwar die Finanzwelt, deutsche Journalisten bechäftigte sie kaum. Erst drei Monate später fragte die Wochenzeitschrift 'DIE ZEIT' in einem fundierten Hintergrundartikel:Anfang Dezember 2019 schrieb dann das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL:Für Börsenspekulanten und riskante Kleinanlager hatte sich die Aktie da längst zu einem aufgerenden Papier entwickelt. Wer die Nerven hatte - und auf weitere Enthüllungen durch die 'Financial Times' setzte - konnte hier Einiges an Geld verdienen. Oder verlieren. Das klassische Zocker-Papier. Seriös wirkte Wirecard da selbst auf den Börsenlaien nicht mehr. Ein Unternehmen, dass eine wenig professionelle Öffentlichkeitsarbeit betrieb, sich auf die Selbstdarstellung ihres Aufsichtsratsvorsitzenden Braun faktisch verliess. Allerdings verwunderte es schon, mit welcher Milttätigkeit die deutsche Börsenaufsicht (Bafin) hier dem seltsamen Treiben bei Wirecard über Monate hinweg zusah.Am 28. April 2020 - gut zwei Monate vor dem Insolvenzantrag - dann die Offenbarung. Eine Wirtschaftsprüfgesellschaft bemängelte, ihr seien Firmenabrechnungen und Nachweise der Jahre 2016 bis 2018 nicht vorgelegt worden. Wirecard-Aktie verliert nach KPMG-Bericht massiv an Wert - spätestens jetzt musste auch der einfältigste Kleinanleger die Reissleine ziehen. Der Rest ist bekannt. Durchsuchung der Firmenräume an einem Freitag, Haftbefehle, Titelgeschichten. Eine Pleite eines Zombie-Unetrnehmens, wie sie an der Börse schon einmal vorkommt. Erinnert sei da an die Metallgesellschaft oder EM-TV. Erfahrene Anleger kennen das Risiko.Nur: wer hat versagt? Die deutsche Öffentlichkeit? Sicher. Die Börsenaufsicht? Selbstverständlich. Die Politik? Wohl kaum. Auch wenn die Bafin dem Bundesfinanzministerium untersteht. Jetzt einige Parteien einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordern. Wer sehen wollte, konnte sehen. Die Pleite von Wirecard war ein Desaster mit Ansage.Disclaimer: Der Autor hielt bis Januar 2020 Anteilsscheine des - nun - insolventen Unternehmens.