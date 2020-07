Dokumentarfilm: Loveparade - Die Verhandlung (89 min, arte, WDR, 2020)

Nun ist er fertig. Der Dokumentarfilm. Und der Prozeß auch. Was für eine Farce, könnte man meinen. Was für ein unwürdiges Schauspiel, welches da vor dem Duisburger Landgericht ablief. Welches unweigerlich in der Verjährung enden musste. Vielleicht auch enden sollte.



Zehn Jahre später präsentiert der WDR einen Film, der in Teilen erheblich schmerzt. Der allen Beteiligten ausführlich Platz zur Stellungnahme gibt. Und grinsen sie dabei auch noch so siegestrunken. Der allerdings die entscheidenden Fragen nicht stellt. Oder nur am Rande streift.



Welche Rolle spielte die Polizei an diesem Samstag, den 24. Juli 2010 an der Zugangsrampe wirklich? Warum saß von den Beamten keiner auf der Anklagebank? Weshalb arbeitete die Staatsanwaltschaft im Vorfeld dermassen schlampig, dass sich der Prozeßbeginn immer weiter verzögerte? WARUM?





