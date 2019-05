Klare Kante: Der Sieg der Populisten

von Fred KowaschEs war eine Niederlage mit Ansage. Millionenfach geklickt, dieser längst fällige Aufruf zur Zerstörung der etablierten deutschen Volksparteien CDU/CSU und SPD. Rezo - diesem 26jährigen Studenten mit seinem reichweitenstarken YouTube-Kanal - sei Dank. Dank, dass er dass Monopol der Mainstreammedien geknackt hat. Und: dass die 'Stimme der Jugend' nun endlich wahrgenommen wird.Jeder, der sehen wollte, konnte sehen: da braut sich etwas zusammen. Da kommt die Wucht der Straße, die uns hinwegfegen wird.Angefangen im Herbst 2018 mit den Protesten im Hambacher Forst, der folgenden 'Fridays for Future'-Bewegung. Spätestens mit der Kampagne gegen den 'Artikel 13 der EU-Urheberrechtsnovelle im Frühjahr hätte auch noch dem verschnarchesten Kampagnenleiter klar sein müssen: in diesem Trott geht es für uns so nicht weiter.Dass nun die Grünen kräftig abgesahnt haben, mag Zufall sein. Im Kern unterscheidet sich ihr Populusmus nicht von denen anderer Parteien, die dem Zeitgeist nach dem Mund reden. War es 2017 das Thema 'Zuwanderung', die die AfD satt in den Bundestag brachte, ist es nun der 'Klimawandel', der für Mobilisierung sorgte.Dabei verkörpert die Partei längst das Etablisment. Von einer Friedens,- Bürgerrechts,- und Umweltpartei ist de facto kaum noch etwas übrig. Beispiele aus der Regierungspraxis?! Die Zustimmung zur Bombardierung von Zivilisten im Kosevokrieg ohne UN-Mandat. Das Abnicken der Zerstörung des Hambacher Forstes als Teil der NRW-Landesregierung. Schweigen, wenn wie beim G-20-Gipfel in Hamburg eine genehmigte Demonstration von Polizeieinheiten ohne Grund zerschlagen wird.Die Praxis zeigt: kaum ist 'Bündnis 90/Die Grünen' an der Regierung geht es frei nach der Devise - was kümmert mich mein Geschwätz von Gestern?!