Video-Tipp: USA, Die gekaufte Demokratie? (ZDF.zoom)

Es gibt sie (noch), diese Perlen im Öffentlich-Rechtlichen TV-Programm. Sachlich, informativ und (erstaunlich) ausgewogen berichtet dieser Film des ZDF-Korrespondenten Johannes Hano über ein Land, dass den Glauben an die Gestaltungsfähigkeit der eigenen Regierung verloren hat. Ob nun Clinton oder Trumph die Wahl gewinnt, ist da eigentlich fast egal. Der Film zeigt deutlich, wer in den USA wirklich die Macht in den Händen hält.





