Im Interview: Tatjana Festerling

Aktuell arbeiten wir an unsem Film 'Inside Hogesa'. In dieser Langzeitdokumentation wollen wir nicht nur einen - bisher einmaligen Blick - in die Szene geben, sondern auch zeigen, wie es möglich war, dass die 'Hooligans gegen Salafisten' diese Wirkung erzielen konnten. In diesem Zusammenhang führen wir Gespräche und Interviews mit relevanten Protagonisten. Nach fast zwei Jahren ist es uns nun gelungen, mit Tatjana Festerling zu sprechen. In Teil 1 des Gespräches, dass wir am 08. Oktober 2016 in Dortmund am Rande der Kundgebung des Vereins 'Gemeinsam Stark' führten, äußert sich die ehemalige Pegida-Frontfrau über ihre Nähe zu den Hooligans.







Weitere Teile des Interviews werden im Zusammenhang mit der Dokumentation 'Inside Hogesa' veröffentlicht.

Tags: HoGeSa, Hooligans, PEGIDA, Gemeinsam Stark e.V., Lutz Bachmann, Tatjana Festerling

