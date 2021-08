Festival-Sommer 2021: "Es ist so gut, wieder vor Menschen spielen zu können"

von Thomas Purschke, Waffenrod im Thüringer WaldEs gibt sie zum Glück noch, die schönen, kleinen Festivals mit ausgelassenem Flowerpower-Feeling und genialer Mugge. Den Veranstaltern des "Woodstock forever"-Musik-Festivals im südthüringischen Waffenrod bei Eisfeld um Melanie Peter-Memm und ihrem Vater Michael, ist mit der Auflage vom 12.-15. August 2021 erneut ein großer Wurf gelungen. Seit 2005 gibt es das kultige Happening im herrlich gelegenen Ferienpark Auenland mit großer Campingplatzwiese, im Thüringer Wald schon. In den zurückliegenden Jahren waren bereits viele Topmusiker zu Gast, von den Yardbirds, Wishbone Ash, aber auch ebenso gute Cover-Bands wie Double Vision (Rory Gallagher) und zahlreiche Newcomer.Getreu dem Motto "4 Days Love, Peace and Music" feierten auch diesmal bei bestem Wetter und unter Einhaltung eines pandemiebedingten Hygienekonzeptes mehr als 2500 Menschen aus ganz Deutschland die 18 Bands, die auf zwei Bühnen im Wechsel auftraten. Wobei Rock und Blues das Geschehen dominieren. 2020 musste das Festival leider wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.Ein Höhepunkt war dabei zweifellos die Performance einer Band aus Frankreich. Als die Rock-Gitarristin Laura Cox nach dem Intro ihrer Band auf die Bühne kam und ihre ersten Akkorde auf ihrer Gibson-E-Gitarre anspielte, hatte es gerade Mitternacht geschlagen. Was folgte, war ein musikalisches Feuerwerk der Spitzenklasse. Zusammen mit ihrer Band mit den ebenso genialen Gitarristen Mathieu Albiac, Schlagzeuger Antonin Guérin und der neuen Bassistin Marine Danet, gab es bluesigen, dynamischen Rock und filigrane Soli vom Feinsten. Das Publikum war vollauf begeistert.Die 30-jährige Laura Cox erzählte davon, dass die Corona-Pandemie eine harte Zeit für die Musiker darstellte und bis zu diesem Sommer, wo die Liveauftritte wieder anliefen, im März 2020 das letzte Konzert in Deutschland stattfand, allerdings damals schon ohne Zuschauer. Eine Aufzeichnung davon ist beim WDR-"Rockpalast" in der Mediathek zu sehen. Doch was ist schon ein Konzert ohne Publikum.Um so glücklicher war die Französin bei ihrem aktuellen Auftritt in einer der schönsten Open-Air-Konzert-Locations im Thüringer Wald, "nun endlich wieder vor Menschen spielen zu können." Als gegen 01.30 Uhr nach obligatorischer Zugabe die Show der Laura Cox-Band endete, signierte sie für ihre Fans noch ihre beiden bisherigen Alben "Hard Blues Shot" von 2017 und "Burning Bright" von 2019. Ihr habe "der Auftritt beim 'Woodstock forever-Festival' viel Spaß gemacht, die Landschaft ist wunderschön" und gerne würden sie wiederkommen.Laura Cox, geboren und aufgewachsen in Frankreich, Mutter ist Französin, der Vater ein Engländer, hatte inspiriert vom Musikgeschmack ihres Vaters mit 14 Jahren das Gitarrespielen begonnen und vier Jahre an einer Musikschule Unterricht genommen. Danach perfektionierte sie autodidaktisch ihr Spielvermögen. Ab dem Jahr 2008 stellte sie ihre Cover-Versionen von den Rockgitarristen der Welt um Slash, Clapton, Page und Knopfler auf youtube, die dann millionenfach angeklickt wurden. Mit dem Gitarristen Mathieu Albiac gründete sie 2013 die Laura Cox Band. Es folgten eigene Kompositionen. Die introvertierte Komponistin und Songschreiberin Laura Cox gehört inzwischen zu den besten Rock-Gitarristinnen in Europa. Gewiss wird man von ihr und ihrer Band in der Zukunft noch ne Menge hören.In den folgenden Wochen wird Laura Cox + Band noch einige Konzerte in Deutschland geben, u.a. am27. August 2021 in Schopfheim Dreyland Bluesfestival29. September 2021 in Wuppertal, Liveclub Barmen1. Oktober 2021 in Karlsruhe, Jubez2. Oktober 2021 in Göttingen, Exil.live.music.club3. Oktober 2021 in Zwickau-Lichtentanne, Kulturzentrum Sankt Barbara5. Oktober 2021 in Bremen, Meisenfrei7. Oktober 2021 in Hamburg, Knust22. November 2021 in Berlin, Kesselhaus in der Kulturbrauerei24. November 2021 in Hannover, Bei Chez Heinz26. November 2021 in Helmbrechts, Kulturwelten27. November 2021 in Erlenbach am Main, Beavers MusikclubFoto 1: Laura Cox und Band beim Auftritt in Waffenrod. Foto: Thomas PurschkeFoto 2: Laura Cox beim Signieren ihrer letzten LP "Burning Bright". Foto: Thomas PurschkeFoto 3: Laura Cox mit Gitarrist Mathieu Albiac beim Woodstock forever 2021. Foto: Thomas Purschke