17.1.2020 + UT Connewitz + 20:30 Uhr + 'Heldenstadt Anders' + Der Festvial Film

Drei Tage AUSVERKAUFT. Unzählige Biers, Umarmungen. Tränen der Freude, Pogo, gute Laune. Dazu Bands, die mehr als drei Jahrzehnte nicht mehr zusammen auf der Bühne gestanden haben. Dass Leipziger 'Heldenstadt Anders Festival' im Leipziger UT Connewitz war ein voller Erfolg!Wir haben in den letzten Monaten die aufgenommenen Daten gesichtet und daraus für euch einen eindrucksvollen Dokumentarfilm gemacht. In dem - selbstverständlich - alle Bands vorkommen. Der Film ist in seiner jetzigen Fassung 148 Minuten lang und besteht aus drei Teilen (Tag 1, 2 und 3 des Festivals). Er soll am 17. Januar 2020 um 20:30 Uhr im Leipziger UT Connewitz Premiere haben. Ein paar Karten gibt es noch an der Abendkasse. Am Samstag wird er - via VIMEO - zum Streaming/Download angeboten. Unvergessliche Bilder, Interviews, Eindrücke.