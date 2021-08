Medien: ON SCREEN - Hintergründe zum neuen News-Sender BILD TV (Zapp, 16 min, NDR)

Kommentare, deren Deutlichkeit für sich spricht. Fragen, die andere so nicht stellen. Infos, die sie als Erste haben. Man kann von BILD halten, was man will. Aber gerade weil viele etablierte Medien - in Bezug auf Regierungskontrolle - zahnlos geworden sind, gibt es hier auch eine Lücke. Die BILD TV bedienen will. Sehenswerter (und ziemlich unaufgeregter) ZAPP-Beitrag von Daniel Bouhs.





