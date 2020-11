Leipzig, 07.11.2020 - Wie sich Szene'journalisten' ihre Wirklichkeit schaffen

09.11.2020, 09:05

Weil das Thema: 'Angriffe auf Journalisten' am Rande der Querdenken-Veranstaltung in Leipzig am 07.11.2020 sicher bald ein Relevantes werden wird, hier ein paar Hintergründe. Bei den Videoausschnitten die die youtube-Kanäle von 'democ' und dem 'Jüdischen Forum' von einem Vorfall vor der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhof am Samstag Abend verbreiten, handelt es sich um Bildmaterial, dass die Szene nicht vollständig wiedergibt. Es fehlt die Szene davor. In der der bekannte Rechtsextremist Sven Liebich - von einem mutmaßlichen Journalisten sichtbar angegriffen und ins Gesicht geschlagen wird. Sven Liebich verbreitet die Szene selbst auf seinem youtube-Kanal. interpool.tv hat 'democ' zu seiner Vorgehensweise auf youtube gestern Vormittag angeschrieben. Bisher allerdings dazu noch keine Antwort erhalten.





Drucken