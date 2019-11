Sky, DAZN, Netflix, Amazon Prime, Apple.tv, Disney, Hulu - Was geht noch?!

Jüngst nach einem Waldspaziergang mit Freunden - die 'Frage aller Fragen': was für Medien habt ihr abonniert? Der eine nutzt was noch frei zu lesen ist, zahlt aber nicht. Der andere hat ein Abo bei der NZZ, nutzt und spendet für 'Tichys Einblick'. Und ich? Magenta.sport - weil 'mein' Verein da gerade spielt. DAZN (das Abo läuft aus). Wegen der EM-Qualifikation. Netflix? Schon lange gekündigt. Amazon Prime? Nein, wird mir zu viel. Es gibt ja noch die Mediatheken von arte, 3sat, ARD und ZDF. Und ja, manchmal noch 'Die Zeit' und den 'Spiegel'. Gratis von Bekannten übermittelt. Die 'Blätter' im Abo. Auch gerade erst gekündigt. Viele Artikel kriegt man dort - ein wenig später via Website - eh umsonst. Und jetzt noch apple.tv, Disney, Hulu ..... HILFE!!





Drucken