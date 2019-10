Medien, Fundstück: Biomarkt-'Kundin' - "AfD-Hirse will ich nicht essen!"

Es wird immer absurder. Ein Biobauer baut Hirse an. Weil er in der 'falschen' Partei ist, wird sein Produkt nun boykottiert. Darüber berichtet dann dass ZDF. Dreht in einem Bioladen, befragt eine 'Kundin'. Dass diese 'Kundin' Leipziger Bundestagsabgeordnete der Grünen ist, bekommen die Redakteure nicht mit. Und so wird der Beitrag aus der ZDF-Mediathek genommen. Doch: dass Netz 'vergisst' nicht ....





