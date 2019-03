348 zu 274 Stimmen - #article13 ist durch

von Fred Kowasch

Als es ernst wurde, ging nichts mehr. Im Internet. So einem Ansturm waren die EU-Server nicht gewachsen. Erst langsam nur machte im Netz die Runde: #article13 ist durch.

Mit ihm all die anderen Bestimmungen. Nachverhandlungen wird es nicht geben. Spätestens in ein paar Jahren dann aber ein neues Urheberrechtsgesetzt. Auch in Deutschland.

Stirbt jetzt die Meinungsfreiheit?

Geht youtube 'vor die Hunde'?!

Keines von beiden. Gemach, Gemach. Die Diskussion in den letzten Tagen nahm schon arg hysterische Züge an. Sie wurde regelrecht befeuert - von beiden Seiten.

Wer bei youtube als aktiv ist, dort seine Filme reinstellt, weiss: entsprechende Filter gibt es längst. Sie checken die verwendete Musik auf Urheberrechtsverstöße. Andere Filter erkennen Gewaltszenen. Und sei es nur die verbale Auseinandersetzung zwischen Aktivisten und Polizei auf einer Demonstration.

youtube wird sich in Zukunft weitere Filter bedienen. Auch, wenn es noch schwer vorstellbar ist - technisch ist es kein Problem, einzelne Bildszenen zu erkennen. Sie mit urheberrechtsgeschützten Aufnahmen abzugleichen.

Bleibt die Hoffnung, (zumindest für alte, weiße Filmemacher) jetzt endlich auch mal ordentlich Geld für die eigenen Filme im Netz 'zu sehen'. Wenn, ja wenn sich der Internetriese überhaupt auf einen Deal einlässt. In Europa, wo die EU es nicht einmal schafft, eine Übertragung im Netz fehlerfrei zu organisieren.