Freiheitsrechte sind unteilbar - Der Fall des Billy Six

von Fred Kowasch



Als am letzten Samstag Morgen auf Twitter die Information über die Freilassung des deutschen Journalisten Billy Six auf einem Gefängnis in Venezuela die Runde machte, berichteten die reichweitenstarken Onlineseiten von Zeit, FAZ, taz und SPIEGEL schnell. Nur: auf den Medienseiten von turi2, MEEDIA und DWDL fand man dazu NICHTS. Auch beim Deutschen Journalistenverband (DJV) - der am Vortag dem Tagesschausprecher Jan Hofer noch (via Twitter) Genesungswünsche übermittelt hatte - STILLE. Weder Freude über die Freilassung nach über 100 Tagen Haft, noch eine kurze Nachricht über den Fall an sich. Bis heute schweigt Deutschlands größter Journalistenverband.



Was war dass für eine Freude als der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel vor gut einem Jahr aus türkischer Haft entlassen wurde. Sondersendung auf Sondersendung folgte, beim DJV-Account auf Twitter lief der Ticker heiß. Nun ist Billy Six sicher kein einfacher Fall. Er saß schon im syrischen Gefängnis, war in Hochrisikoregionen in Afrika unterwegs. 'Besuchte' Kollegen bei 'Correctiv' in Berlin, weil ihm ihre Ukraineberichterstattung nicht gefiel. Publiziert in der 'Junge Freiheit'. Dennoch: Freiheitsrechte sind unteilbar. Und: sie gelten auch für Billy Six. Egal, was man persönlich von ihm hält. Wie twitterte Deniz Yücel noch unlängst: "Die Freiheit des Wortes gilt oder sie gilt nicht. Sie ist unteilbar. Darum selbstverständlich: #FreeBilly".





