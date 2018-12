Klare Kante: Journalismus. Ein Geschäft, dass dreckig macht.

Ein böser Bube? Ein schwarzes Schaf? Ein Einzelfall? Und dass ausgerechnet beim SPIEGEL. DEM Leitmedium für investigativen Journalismus in Deutschland. Die Kollegen geben sich überrascht und erschrocken. Empört und angewidert wendet sich die Branche ab.Dabei ist der Geschichtenerzähler Claas R. beileibe kein Einzelfall. Nicht nur hier wurde Wirklichkeit 'gebogen''. Geschichten 'auffrisiert'. Sich mit der Arbeit von von Kollegen 'geschmückt'. Jeder der in der Branche der journalistischen Aufklärer ein paar Jahre unterwegs war, kennt ähnliche Erzählungen und Begebenheiten. Wenn er ehrlich ist.(Artikel noch in Arbeit)