Aktivisten mit Presseausweis - Warum Demonstranten auf Journalisten sauer sind

Ein Hintergrundbericht von Fred Kowasch



Es ist eine Szene, vor einem Gerichtssaal Mitte August in Leipzig. Der erste Prozeß gegen Hooligans und Rechtsradikale wegen der Überfälle am 11. Januar 2016 wird gerade unterbrochen. Verhandlungspause. Besonders eilig aus dem Gerichtssaal zu kommen, hat es ein Fotograf. Als ich den Raum verlasse und mein - von Justizbeamten aufbewahrtes Handy - in Empfang nehme, weiß ich warum. Hektisch hält er sein Objektiv auf die Saaltür - 'Klick', 'Klick', 'Klick'. Denn die Verhandlung verlassen auch Unterstützer der Angeklagten, die mutmaßlich dem Fußballclub 1. FC Lokomotive Leipzig nahestehen. Unruhe entsteht in dem kleinen Vorraum. Verdutzte Beamte fragen den 'Journalisten' was das soll.



Kein Einzelfall. Immer wieder sieht man diese 'Szenefotografen'. Ob in Köln, Ostritz, Chemnitz. Sie arbeiten für den 'Störungsmelder' von zeit.de, bestücken Fotoplattformen wie 'Recherche Nord', laden ihre Portraitfotos hoch auf Flickr. Auf ihnen zu sehen: Hooligans, Rechtsradikale, Neonazis. Dennoch: haben diese Leute kein 'Recht am eigenen Bild'? Was ist mit dem Pressekodex (Ziffer 8), dem 'Schutz der Persönlichkeit'? Warum hört man von den Journalistenverbänden dazu nichts?



Eine andere Szene, Anfang April 2016 in Magdeburg. Eingangskontrollen am Domplatz. In Kürze soll hier eine Kundgebung mit anschließender Demonstration stattfinden. Aufgerufen dazu hat 'Gemeinsam Stark e.V. - eine Art Abspaltung der 'Hooligans gegen Salafisten' (HogeSa). Auch hier rattern Fotoapperate. Nur wenige Meter trennen 'Journalisten' von Hools und Rechtsradikalen. Ein Tumult entsteht, Polizisten müssen eingreifen. In der Folge läßt sich nur noch schwer arbeiten. Mir selbst werden Schläge angedroht. Weil ich eine Videokamera in der Hand habe.



Auch jetzt wieder - nach den Demonstrationen in Chemnitz - sind Übergriffe auf Journalisten ein Thema. Wut bricht sich Bahn auf 'Kollegen', die vor Ort fotografieren und filmen. Die als nicht unabhängig wahrgenommen werden. Auch der Fotograf aus dem Leipziger Gerichtssaal war in Chemnitz wieder im Einsatz. Ist die Wut dieser Demonstranten auf 'Journalisten' so unverständlich?

