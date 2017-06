Medien: "Das ist hier keine Diskussionsveranstaltung!"

Steffen Seibert. Der Regierungssprecher hat auch eine - journalistische - Vorgeschichte. ZDF-Volontär, USA-Korrespondent, Moderator beim Morgenmagazin, Chef 'Hallo Deutschland', Redaktionsleiter 'zdf reporter', Heute- und Heute-Journal Sprecher. Bis es in der Hierarchie nicht mehr weiter ging, der Anruf von Angela Merkel kam.Steffen Seibert war damals ein angenehmer Zeitgenosse, offen und aufgeschlossen. Der Wehrersatzdienstleistende hing auch schon mal auf einer Party in einem ehemals besetzten Kreuzberger Haus ab. Mit Gästen wie "Bommi" Baumann zum Beispiel. Bei 'zdf-reporter' kamen seine Entscheidungen prompt und persönlich. Er war offen für Themen wie 'streetgang' , 'graffiti' und 'strassenkinder' . Political correctness war ihm fremd. Interessant, wie er sich entwickelt hat. Wie er sich im Juni 2017 in der Bundespressekonferenz gibt. Verändert Macht den Charakter?