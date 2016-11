Video-Tipp: Trump und die Journalisten (Zapp, NDR)

War dass eine Woche. Mit einem richtigen Schock für die ach so unabhängigen Medien. Manch einer erklärte - eine gewisse Hillary Clinton - schon vorab zur neuen US-Präsidentin, obwohl die Stimmenauszählung noch gar nicht abgeschlossen war. Immer mehr bestimmt im Journalismus der persönliche Wunsch die Inhalte Berichterstattung. Es ist eine eigene Blase, ein Kokon, in dem sich heute viele Medienvertreter bewegen. Abgeschottet von der Wirklichkeit. Kein Wunder, wenn dann so ein Mist heraus kommt, die Glaubwürdigkeit auf der Strecke bleibt ....





