VoD: Oktober in Rimini (Spielfilm, 127 min, 1972, arte)

Glänzender Alain Delon in einem Film voller Leidenschaft. Diese Spielfilmfassung ist um 37 Minuten länger als der Film, der damals in den Kinos gezeigt wurde. Und noch bis zum 13. Dezember (Montag) in der arte-Mediathek. Ansehen!





