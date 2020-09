'Tag des Dokumentarfilmes' - 'Inside HogeSa' gibt es heute for FREE

Rumjammern über zu wenig Geld, zu wenig Aufmerksamkeit. Die 'Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm' (AG Dok). ist bekannt dafür, dass sie ständig klagen. Erst diese Woche gab es eine peinliche Aktion vor dem Hessischen Rundfunk, wo Herren (und Damen) im gehobenen Alter mehr Sendeplätze im TV forderten. Ja, die Zeit geht zu Ende, in der langweilige und teuer gemachte Filme per se einen Abnehmer finden.Dass es mittlerweile auch anders geht, zeigt unser letzter Dokumentarfilm. Ohne Fördergelder und Subventionen aus der eigenen Tasche mit 10.000 Euro finanziert, haben wir - via Streamingdiensten - fast 1500 Verkäufe realisiert. 400 davon allein in den letzten vier Wochen. Die Doku stößt auf breites Interesse, ist neulich sogar in die 'Top Ten' der Bestsellerliste bei Amazon Prime Video (Dokumentationen und Sport) vorgestossen. Nicht zuletzt weil zwei unserer Protagonisten beim 'Run auf die Reichsstagstreppe' mit dabei waren. Am bundesweiten 'Tag des Dokumentarfilmes' (mal wirklich eine gute Idee der AG Dok) gibt es unser Werk heute - wie versprochen - in einer gekürzten Fassung einen Tag lang for. Bitte sehr! Wer die Langfassung sehen möchte, wir hier fündig ;)