Auf dem Filmfestival in Venedig: 'Und Morgen die ganze Welt' (Drama, 111 min, 2020)

Mal wieder ein deutscher Film auf dem Filmfestival in Venedig. Über eine Jurastudentin, die sich radikalisiert, weil sie konsequent handeln will. Wie sie in Kontakt zu gewaltbereiten Antifas kommt, die ihre Gegner auch körperlich attakieren. Ab 29. Oktober 2020 auch im Kino.





Drucken