Demnächst im Kino: 'Und Morgen die ganze Welt' (Drama, 100 min, 2019)

Die Übergriffe von Linksradikalen bei einer Demonstration für Pressefreiheit in Leipzig Ende Januar auf Journalisten. Der Überfall auf ein TV-Team der ZDF-'Heute-Show' am 1. Mai in Berlin. Die Attacke auf AfD-nahe Gewerkschafter am Rande einer Kundgebung in Stuttgart, Mitte Mai. Das Thema 'linke' Gewalt war durchaus eines in diesem Jahr. Nun gibt es dazu einen Spielfilm. Wie sich eine Jurastudentin radikalisiert, weil sie unbedingt handeln will. Wie sie in Kontakt zu gewaltbereiten Antifas kommt, die längst nicht mehr vor bleibenden Schäden ihrer potenziellen Opfer zurückschrecken. Ein Film faktisch 'passend' zur Zeit. Im Programm der Filmfestspiele in Venedig Anfang September aufgenommen, ab 29. Oktober 2020 auch bei uns im Kino.





