Dokumentarfilm: 'In unsere aller Namen' (Premiere 21.11.2019 - 'Apollo' Aachen)

Die Ereignisse rund um den Hambacher Forst scheinen ewig her. Der Wald steht noch, in den Medien herrscht Ruhe. Dennoch wird ringsrum weiter gebaggert, die Dörfer in Nähe zerstört. Mittlerweile haben sich einige Filmdokumentationen den Ereignissen um den Hambacher Forst gewidmet. Braucht es eine weitere? Ja. Zum einen, weil der Wald längst nicht gerettet ist. Zum anderen, weil sich in Sachen Klimaschutz in Deutschland nicht wirklich etwas tut. Der Film von Dagmar Diebels und Tom Meffert beschreibt auf dezente Art, was wirklich abging im Wald. Aufgrund persönlicher Kontakte kommen sie an die Waldbesetzer näher ran. Und: zum ersten Mal wird das Thema 'Gewalt' - auch die der Besetzer - mehr als nur gestreift. Ein sehenswerter Film, der an diesem Donnerstag (20:15 Uhr im Kino 'Apollo') in Aachen Premiere hat . Und in dem auch ein paar Bilder von uns auftauchen.