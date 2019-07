Dokumentarfilm: Symphatisanten. Unser deutscher Herbst (arte, rbb, 90 min)

Die Aktionen der 'Rote Armee Fraktion' (RAF) waren prägend für die Bundesrepublik Deutschland in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dabei konnten sich deren Mitglieder in der Regel auf ein Umfeld von Symphatisanten verlassen. Unter Ihnen auch viele Intellektuelle. Schriftsteller, Musiker, Schauspieler, Regisseure. Der Dokumentarfilm 'Symphatisanten - Unser deutscher Herbst' fragt: was waren ihre Motive? Und dies aus der persönlichen Sicht des Sohnes der Filmemacherin Margarethe von Trotta, die sich damals auch zu den Unterstützern dieser mörderischen Szene zählte.





