dus0612 - Was macht die 'HogeSa' heute?

06.12.2020, 9:15 Uhr

Ende Oktober waren sie zum ersten Mal zu vernehmen: Hinweise, dass die Gruppe 'Hooligans gegen Salafisten (HogeSa) ein Comeback plant. Nach Düsseldorf waren - nach einem Aufruf im Internet - einige Dutzend Symphatisanten von ihnen gekommen. Um sich an einer Kundgebung von 'Corona-Kritikern' auf dem Johannes-Rau-Platz teilzunehmen.



In den folgenden Wochen gab es eine - weitgehend interne - Mobilisierung zu einem weiteren Termin: dem 06. Dezember 2020. Hier will sich die Gruppe und ihr Umfeld - darunter Hooligans, Rocker und Rechtsextreme - Veranstaltungen von 'Querdenken' am 2. Advent in der NRW-Landeshauptstadt anschliessen. Wie gewöhnlich gut unterrichtete Kreise bestätigen, verlief die Mobilisierung zu diesem Termin deutschland- und europaweit. Und: sie verlief weitgehend konspirativ. Offiziell sind von HogeSa für heute keine Aktionen angekündigt. Angekündigt haben sich allerdings zahlreiche Gegendemonstranten, die NRW-weit in die Landeshauptstadt reisen und dort gegen 'Querdenken' und 'HogeSa' protestieren wollen.



interpool.tv berichtet heute aus Düsseldorf. Über unseren Twitter-Account könnt ihr Aktuelles erfahren. Am Abend dann wird es auch längere Videos vom Tag geben. Sie sind Bestandteil unserer Fortsetzung der Dokumentation 'Inside Hogesa - Von der Strasse ins Parlament', an der wir gerade arbeiten.

Anhänger der 'Hooligans gegen Salafisten' am 31. Oktober 2020 in Düsseldorf - Foto: Fred Kowasch, All Rights Reserved