Mobilisierung komplett 'Unterm Radar'. HogeSa zu Gast bei den Querdenken

06.12.2020, 21:45 Uhr (Artikel aktuell in Arbeit)

Die Mobilisierung war wochenlang geplant. Und sie verlief weitgehend konspirativ. Faktisch unter dem 'Radar der Sicherheitsbehörden. Bis zu 700 Hooligans, Rocker und Rechtsradikale kamen an diesem 2. Advendssonntag zu einer Kundgebung von 'Querdenken' in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Intern aufgerufen hatten die 'Hooligans gegen Salafisten' (HogeSa). Eine Gruppe, die bundesweit bekannt wurde durch eine Demonstration am 26. Oktober 2014 in Köln. In deren Folge publikumswirksam ein Polizeibulli 'fiel'.



Viele - selbsternannte - Hooliganexperten und Rechtsextremismus'kenner' hielten sie eigentlich politisch für längst 'tot'. Dass sie nach wie vor mobilisierungs- und kampagnenfährig ist, zeigte dieser Sonntag zu Düsseldorf. Gruppen u.a. aus Düsseldorf, Essen, Dortmund und Nürnberg waren vor Ort. Und zum Schluss kam die HogeSa. 130 von ihnen hatten sich am Nordpark getroffen, um dann - weitgehend ungehindert - zur Kundgebung zu laufen. Im Gepäck drei Pappkarton mit Schwarz-weissen 'Widerstand'-Schals. Vor Ort verteilte auch von dem einstigen Frontmann der Hooliganband 'Kategorie C#, Hannes Ostendorf.





Rund 700 Hooligans, Rocker und Rechtsextreme beiteiligten sich am 31. Oktober 2020 an einer Kundgebung in Düsseldorf.

Foto: Fred Kowasch, All Rights Reserved