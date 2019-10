5 Jahre später: 'Inside HogeSa' am Samstag (20 Uhr) mit FREE-ONLINE-Premiere

Lutz Bachmann 'feierte' am Sonntag das fünfjährige Bestehen von 'Pegida'. Gut 3.000 waren nach Dresden auf den Neumarkt gekommen. Nur ein Bruchteil dessen, was die 'Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes' in ihren Hochzeiten mobilisierten konnte.5 Jahre ist es am 26. Oktober auch her, dass die 'Hooligans gegen Salafisten' (HogeSa) in der Kölner Innenstadt ihre aufsehen-erregende Demonstration durchführten. Die Polizei hatte diese zwar zwischendrin für aufgelöst erklärt, aber dass kümmerte die Meisten der - geschätzt - fast 5.000 Teilnehmer nicht wirklich.Am Ende gab es dann noch ein paar Flaschen auf die Cops, ein Polizeibulli fiel, ein zweiter wankte bedenklich. An diesem 26. Oktober 2014 hatte die Polizeieinsatzleitung - der damalige NRW-Innenminister hieß Ralf Jäger - die Lage über Stunden nicht mehr unter Kontrolle.Wer diese Bilder noch einmal sehen will, sich in die Zeit zurück versetzen möchte, hatdie Gelegenheit dazu.Zum ersten Mal überhaupt wirdim Internet von uns for FREE ausgestrahlt.Dass dieser Dokumentarfilm auf großes Interesse stösst, verdeutlichen die öffentlichen Vorführungen, die bisher organisiert wurden. Vor drei Wochen erst auf der städtischen Veranstaltung Frei_Raum inmitten der Leipziger Innenstadt.Gut 50 Leute kamen.Sogar Teile der Connewitzer Szene - unter Ihnen die 'Linke'-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel - verfolgten die Dokumentation. Danach gab es eine sachliche Diskussion.Es geht eben doch.