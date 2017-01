Tatjana Festerling: "Die Mistgabel steht für Volksaufstände"

„Wenn die Mehrheit der Bürger noch klar bei Verstand wäre, dann würden sie zu Mistgabeln greifen und diese volksverratenden, volksverhetzenden Eliten aus den Parlamenten, aus den Gerichten, aus den Kirchen und aus den Pressehäusern prügeln.“ Vor einem Jahr sorgte dieser Satz von Tatjana Festerling - gesprochen bei einer Rede auf einer 'Legida'-Veranstaltung am 11. Januar 2016 in Leipzig - für Aufmerksamkeit. In der Folge ermittelte die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren später einstellte. Gegenüberspricht Festerling nun zum ersten Mal öffentlich über ihrer Aussage von damals. Das Interview führten wir am Rande einer Kundgebung des Vereins 'Gemeinsam Stark', Anfang Oktober in Dortmund. Es ist Teil unsere Langzeit-Dokumentation 'Inside HogeSa' Auch heute wird in Leipzig wieder eine Veranstaltung von 'Legida' stattfinden. Sie ist für den Abend auf dem Platz vor dem Zentralstadion geplant. Dabei soll - wie ein Jahr zuvor - die Hooliganband 'Kategorie C' spielen. Verschiedene Gruppen haben gegen die 'Legida'-Veranstaltung Proteste angekündigt.