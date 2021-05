Inside Black Block: Heftige Auseinandersetzungen in Berlin (01.05.2021)

02.05.2021

Und die Cops haben deutlich 'kassiert'. Es waren die heftigsten Auseinandersetzungen in Berlin am 1. Mai seit Jahren. Die laufenden Bilder aus dem Livestream von Ruptly nichts für sensible Gemüter. Sie zeigen die Situation am gestrigen Abend an der Ecke Sonnenallee/Flughafenstrasse in Berlin-Neukölln allerdings am Besten.





Drucken