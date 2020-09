'Inside Black Block' - Akionswochen der 'Szene' im September

06.09.2020Den dritten Abend in Folge 'knallt' es nun schon in Leipzig. Nachdem am Mittwoch Morgen im Leipziger Osten ein seit mehr als einer Woche besetzes Haus von der Polizei geräumt wurde, kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Immer wieder werden dabei die Cops aus - oft spontanen - Demonstrationen von vermummten Autonomen mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Oft auch brennen am Rand Barrikaden. Die Polizei bekommt die Lage dabei nur schwer unter Kontrolle. In den engen Strassen und Gassen des Szenebezirkes Connewitz hat sie nicht wirklich eine Chance gegen die dort operierenden ortskundigen Kleingruppen.Und für nächsten Samstag Nachmittag (12.09.) steht in Leipzig schon das nächste 'Event' an. Dann wollen linke Gruppen - unter der Überschrift 'autonom, militant, antiautoritär' - vom Osten Leipzig in die Innensatdt ziehen. Ursprünglich war die Demonstration als Reaktion auf den EU-Gipfel in der Stadt geplant. Der mit über 13.000 Polizisten gesichert werden sollte, nun aber wegen Corona entfällt.Auch in anderen Teilen der Republik werden für den September Aktionen der 'Szene' erwartet. So soll ab der nächsten Woche im Dannenröder Forst (Hessen) ein von Umweltschützern besetzter Wald geräumt werden. Die protestieren - ähnlich wie im Hambacher Forst - mit Baumhäusern und Camps gegen eine von Oktober an geplante Rodung dieses Mischwaldes. Dieser soll in Teilen dem Ausbau der A 49 von Kassel nach Gießen weichen. Außerdem hat für das letzte Septemberwochenende das radikale Umweltbündnis 'Ende Gelände' erneut zu Aktionen im Rheinischen Kohlebecken (NRW) aufgerufen.Ausschreitungen am 12.12.2015 in der Leipziger Südvorstand - All rights reserved