Ende Gelände 2019: Klimaproteste im Rheinland

"Bei Ende Gelände selbst handelt es sich um ein europaweites Sammelbündnis zivildemokratischer und linksextremistischer Organisationen, Bündnisse und Netzwerke. Es wird aufgrund der intensiven aktionsorientierten Einflussnahme und Mitwirkung der linksextremistischen Interventionistischen Linken (IL) als Scharnier zum zivildemokratischen Spektrum genutzt."



Möge sich jeder selbst sein Bildnis machen. Auch inwieweit noch von gewaltfreiem Protest die Rede sein kann, wenn Demonstranten - wie im Video zu sehen - massiv in Polizeiketten reinlaufen. Mehr Informationen und - sicherlich - auch spektakuläre Bilder gibt es in den nächsten Tagen von uns dazu auf dieser Webseite.



19.06.2019Dieses Wochenende wieder: 'Ende Gelände' im Rheinland. Mittlerweile hat das Antikohlebündnis erheblichen Zulauf bekommen. So will sich die 'Fridays for Future-Bewegung' den Protesten anschließen. Der - vorläufige - Fahrplan liest sich so: Donnerstag, Öffentliches Aktionstraining für die Presse. Freitag, Demonstration in Aachen. Und am Samstag soll es wahrscheinlich in Richtung des Braunkohletagebaus Garzweiler gehen. Das 'Ende Gelände' Camp befindet sich in diesem Jahr auf einem Fußballplatz in Viersen, direkt neben Mönchengladbach.'Ende Gelände' rechnet selbst mit zahlreichen Festnahmen während der Proteste. Im Internet gibt es dazu Verhaltensanleitungen. Vor allem wie man seine Identität verschleiert, einen mehrtägigen Arrest übersteht. Denn mit dem neuen NRW-Polizeigesetz wurden auch die möglichen Zwangsmaßnahmen der Behörden erheblich verschäft. Diese haben 'Ende Gelände' schon länger im Blick. Im NRW-Verfassungsschutzbericht von 2017 heißt es zum Beispiel: