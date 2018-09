"Unseren Engel haben sie zerstört" - Unterwegs im 'Gefahrengebiet'

von Fred Kowasch, Hambacher Forst



Mittwoch, 5. September 2018



"Was ist das?!" Der Polizist hat meine alte schwarze Plastikplane in der Hand. "Können Sie behalten. Nehme ich als Unterlage, wenn ich mein Rad transportiere." Außerdem im Auto: eine löchrige Wolldecke, eine Regenjacke und ein Rucksack, mit zwei Wasserflaschen und Essen für den Tag.



"Sie waren mir bisher der Symphatischste." Und dass scheinbar nur, weil ich ein paar freundliche Worte mit ihm gewechselt habe. Seit vier Uhr sei er im Einsatz. Wenn die Demo heute heute am späten Nachmittag beginne, habe er "hoffentlich" schon Dienstschluß.



"Unseren Engel haben sie zerstört". Der vermummte Jugendliche in Tarnkleidung ist hörbar traurig. Zusammen mit zwei weiteren ist er von den Baumhäusern auf den Waldboden gekommen, um die Reste der letzten Stunden einzusammeln.



Zuvor haben mehr als 100 RWE-Mitarbeiter hier alles abgeräumt. Holzpaletten, die grüne Infotafel, den bunten Wegweiser zu den anderen Siedlungen im Wald. Die RWE-Mitarbeiter - von denen fast keiner deutsch spricht - werden sekundiert von Polizisten in Kampfmontour. Vereinzelt liegen graue Porzellanstücke auf dem Waldboden. Es gehört schon viel Phantasie dazu, zu sehen dass das hier mal ein Engel war.



"Wir werde uns wehren" sagt der Besetzer im Interview. Gewalt sei eine legitime Option, "wenn sie uns angreifen und den Wald zerstören". Es gebe es jedoch verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Aktionsstrategien. Jede von ihnen sei aber eigenständig. Ähnlich habe ich dies auch schon von Leuten aus dem 'Schwarzen Block' gehört.



"Ob Sie Journalist sind, ist mir egal! Hier nennen sich viele so!" Die nächste Fahrzeugkontrolle, diesmal mit Leibesvisitation. Ich bin auf dem Weg zur Demonstration 'Grundrechte verteidigen - Hambacher Forst erhalten!', die in Kürze am S-Bahnhof Buir starten soll. Was auffällt: zunächst einmal haben sich dort vor allem Menschen mit sehr bürgerlichem Outfit eingefunden. Bis die S-Bahn aus Köln kommt. Siebenhundert Demonstranten werden es schließlich. An einem Mittwoch, 40 Kilometer westlich von Köln. Zwei Tage zuvor erst wurde der Aufzug über Twitter angekündigt.

Mehr als zwei Stunden geht es dann - vorbei an der Mahnwache und dem Ort Morschenich (der auch abgebaggert werden soll) - in Richtung Hambacher Forst. Quer durch eine Gegend, die mittlerweile als 'Gefahrengebiet' von der Polizei ausgewiesen ist. Dies hat dann zur Konsequenz, dass es - wie in den letzten Tagen geschehen - selbst aus Leipzig angereisten Künstlern nur mit erheblichen Mühen möglich ist, mit Pinsel und Ölfarbe die Vorgänge im Wald auf Leinwand zu dokumentieren.Zu Sonnenuntergang ist die Demonstration am Waldrand angekommen. In Wurfweite stehen zunächst noch ein paar Gruppen Polizisten. Einige haben ihre Hand am Pistolengriff. Wenig später ziehen sie sich zurück. Auf einer kleinen Lichtung wird noch eine Erklärung vorgelesen. Dann hallt es aus Hunderten Kehlen: "