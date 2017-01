'walls, the usa part - Entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko

Am Mittwoch verkündete 'president-elect' Donald Trump in einer aufsehen erregenden Pressekonferenz, dass er keinen Zaun, sondern eine Mauer bauen will. Zwischen Mexiko und den USA. Dieses Thema wird seine Amtszeit mitbestimmen. Die Frage ist: wie sieht es dort - vor Ort - eigentlich aus? interpool.tv ist im Frühjahr 2011 einen Teil dieser Grenze (vom Westen, dort wo der Zaun ins Meer läuft bis nach Nogales in Arizona) abgefahren. Zusammen mit dem international bekannten Fotografen Kai Wiedenhöfer. Über dessen Arbeit wir einen Dokumentarfilm gedreht haben. 'walls, the usa part' ist ein längerer Ausschnitt unserer andertalbstündigen Dokumentation