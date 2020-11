Klare Kante: Es geht um Machterhalt.

Ein Kommentar von Fred Kowasch



Sprache ist verräterisch. Ob nun von "alternativlos" die Rede ist (Alternativen gibt es immer) oder von "Maßnahmen", die "angepasst" werden. Und wie es so ist in diesem Land: der deutsche Michel macht fein mit. Trottet weiter stumpf zur Arbeit, setzt sich in volle U-Bahn-Züge, quetsch sich in überbelegte Busse rein. Nein, diese Politik hat keinen Plan. Denn so lange die Schulen offen sind - und sie sind es damit der brave Bürger zur Arbeit gehen und Steuern bezahlen kann - so lange wird es keine signifikante Senkung der Coronazahlen geben. Und der Lockdown geht bis in den April hinein.



So schön es ist, dass endlich mal die Faschingssaison ausfällt (und ein paar Böller schweigen), so sehr setzt dieser monatelange Lockdown fast allen Branchen zu. Diese "Maßnahmen" sind Verbote ohne Augenmass. Weil es so schön einfach ist. Und regt sich einmal Widerstand, dann fahren Wasserwerfer auf. Der Bundestag als Hochsicherheitszone. Abgeordnete mit vollen Windeln. Kommt es dann einmal zu einem 'netten' Plausch vor einem Fahrstuhl der Macht, dann ist das Geschrei gross. Medien als Chorknaben der Regierung. Stellt euch nicht so an. Ihr habt noch ganz andere Sachen verdient!





