Klare Kante: Ein Jahr, dass für einige unvergesslich werden wird

Ein Kommentar von Fred Kowasch



04.01.2024

Manche Jahre gehen bewegt los. 2023 waren es die Ereignisse um das besetzte Dorf Lützerath. Klima-Widerstand, der letztendlich - im Auftrag einer CDU-Grünen-Regierungskoalition in NRW - von Polizisten am 14. Januar niedergeknüppelt wurde. In diesem Jahr sind es Bestrebungen neue Parteien zu gründen. Deren erklärtes Ziel es ist, die Bundesrepublik politisch 'aufzumischen'. Allein an diesem Donnerstag machten zwei von sich reden.



Zunächst sorgte eine Einladung zur Bundespressekonferenz für nächsten Montag für Aufmerksamkeit. Dort soll die neue Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit" vorgestellt werden. Auf der Liste Namen, die aufhorchen lassen. Fabio de Masi, ein ausgewiesener Finanzexperte. Ein intimer Kenner der Vorgänge um Wirecard und 'Cum-Ex'. Ein ehemaliger Europa- und Bundestagsabgeordneter, der trotz seines Austrittes aus der 'Linken' vor andertalb Jahren publizistisch aktiv geblieben ist. Der - ohne Gnade - den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz 'jagt.' Ein politisches Juwel.



Und da ist Thomas Geisel. Oberbürgermeister von Düsseldorf einst, bis er 2020 abgewählt wurde. Vorher war er im Dauerklinch mit Agnes Strack-Zimmermann. Eigenwillige FDP-Abgeordnete, im Bundestag mittlerweile. Vorsitzende im 'Verteidigungs'ausschuss. Eine, die sich immer wieder für Waffenlieferungen an die Ukraine auspricht. Und die schon vor Jahren das Finanzgebaren des Ex-Oberbürgermeister massiv kritisiert hat. Thomas Geisel - Hobbyradrennfahrer - der einst den Auftakt der Tour de France an die Landeshauptstadt am Rhein holte. Und der mit Steuergeld nicht gerade zimperlich umging. interpool.tv berichtete 2016 für 'Sport inside' darüber. Ist mit solchen Personen glaubwürdig Politik zu machen? Seine Motivation, bei der neuen Partei mitzuwirken, mutet - nach 40 Jahren als Mitglied bei den Sozialdemokraten - durchaus lesenswert an. Am 27. Januar schließlich soll die Partei in einem Ostberliner Kino gegründet werden.



Und da ist da ein einstiger Präsident des Bundesamt für Verfassungsschutz. Einer, der sich (vor zehn Jahren) gern poltischen Redaktionen der Öffentlich-Rechtlichen TV-Sender als Gast anbot. Zum - nicht zitierfähigen - Hintergrundgespräch. Hans-Georg Maßen will nun die 'Werte Union' - eine Gruppe innerhalb der CDU - zur eigenständigen Partei machen. Und damit bei Landtagswahlen antreten. Zum Beispiel in Sachsen. Diese Landtagswahl im Herbst könnte wirklich spannend werden. Schon jetzt sind die etablierten Parteien äußerst nervös, weil eine absolute Mehrheit der 'Alternative für Deutschland' (AfD) nicht auszuschließen ist. Fragen stehen im Raum. Zum Beispiel: wie viel könnte eine eigenständige 'Werte Union' der CDU an Stimmen abjagen? Wie viel eine Wagenknecht-Partei der 'Linken', wie viel der SPD? Und: kommen die Sozialdemokraten überhaupt über fünf Prozent? Ein spannendes Jahr hat begonnen. Ein Jahr, dass politisch für einige unvergesslich werden wird.