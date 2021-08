Klare Kante: Was für ein erbärmliches Bild. Was für ein erbärmlicher Einsatz.

Ein Kommentar von Fred Kowasch



17.08.2021

Die Russen sind gescheitert. Die Amerikaner sind gescheitert. Die Briten sind gescheitert. Australier, Kanadier, Niederländer, Italiener, Türken, Polen, Tschechen. Und, und, und. Die Deutschen sind gescheitert. Bezeichnend wie sich ihre Truppen Ende Juni aus dem Staub gemacht hatten. Frei nach dem Motto: 'Rette sich, wer kann'. Und nach ihrem eilig angebraumten Rückflug fand sich im niedersächsischen Wunsdorf nicht mal ein lausiger parlamentarischer Staatssekretär, der die heimkommende kämpfende Truppe in Empfang nahm. Immerhin: die Bier- und Weinvorräte waren schon vorher - gut in einer Tupolev verstaut - in die Heimat zurückgeflogen worden.



Was für ein erbärmliches Bild. Was für ein erbärmlicher Einsatz. Ein Einsatz, der vor knapp 20 Jahren unter einer Koalition von Sozialdemokraten und 'Grünen' begann. Die Vasallen Amerikas, dass im September 2001 in den Krieg nach Afghanistan zog. Es sollte ein blutiger, langer und aussichtsloser Einsatz werden.

