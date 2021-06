'Klare Kante': Von Schein und Sein

Ein Kommentar von Fred KowaschWer kennt sie nicht diese 'Windbeutel', diese Blender mit der wachsweichen selbst verfassten Biographie. Nicht nur die deutsche Journalistenbranche ist voll davon. Da ist von zahlreichen Auslandsaufenthalten die Rede, vom langjährigen Studium anspruchsvoller Fächer. Nur von einem wissenschaftlichen Abschluss liest man kaum etwas. Weil es keinen Abschluß gibt. Meist nicht mal ein Zwischenzeugnis.Der jüngste 'Fall Baerbook' wirft ein gleissendes Licht auf eine Gesellschaft, in der es nicht um Qualifikation (oder Fähigkeiten) geht, sondern darum: wer grinst am Besten in die Kameras, wer intrigiert am Längsten, wer 'verkauft' sich am Glaubwürdigsten. Manchmal hilft da eine - aufgeplusterte - Biografie oder ein mit Inbrunst geführter Doktortitel. Dr. Carl Theodor zu Guttenberg (CSU), Dr. Anette Schavan (CDU) oder Dr. Franziska Giffey (SPD) sind da noch gut in Erinnerung