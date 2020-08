Klare Kante: Wenn der 'Rechtsstaat' seine Maske fallen lässt

von Fred KowaschBerlins Innensenator Andreas Geisel ist ein 'Top-Typ'. Mit 18 in die SED eingetreten, fünf Jahre später gerade noch - bevor das DDR-System zusammenbrach - rechtzeitig wieder raus. Einer wie er, müsste eigentlich aus seiner Lebenserfahrung heraus wissen, dass man nicht noch Benzin ins Feuer giesst. Wenn es eh schon lodert.Die Verbotsverfügung vom heutigen Mittwoch ist ein Offenbarungseid. Und sie zeigt deutlich: wenn es eng wird, wenn Teile des Volkes gegen die Mächtigen opponieren, dann ist dieses Grundgesetz einen Dreck wert. Ab in den Papierkorb damit. Ab in die Mülltonne des Zeitgeistes. Grundrechte? Irgendein Grund wird sich schon finden, missliebige Meinungen zu unterbinden. Den Rest regeln dann die unifomierten Schergen des Beamtenapperates.Ich wieder hole mich da 'gern'. Grundrechte gelten auch für die, deren Meinung ich nicht teile. So seltsam ihre Auffassung auch erscheinen mag, so radikal politisch sie sich äußert. Wenn dieser Staat noch den Anschein von 'Rechtsstaat' wahren will, dann sollten Verfassungsrichter diese Verbotverfügung kippen. Wenn nicht, dann dürfte sich der Bürger seine Rechte selber nehmen. So wie einst '89. Andreas Geisel wird sicher nicht vergessen haben, wo so etwas enden kann.